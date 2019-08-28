辛识平：谎言在事实面前总是不攻自破

面对媒体和公众，美方一些人一会是这个说法，一会又是另一套解释，让不少西方媒体感到难以捉摸。美方一些人为什么总是被“误读”？最根本的原因不在媒体，更不在受众，而在于其自身反复无常。在挑起和升级中美经贸摩擦的过程中，美方一些人罔顾事实，不断抛出各种谎言，企图混淆视听、从中渔利。

他们宣扬“加征关税打击了中国”，但是摩根大通最新调查却表明，美国家庭每年将为此多支付600美元，关税升级后该数字将上升到1000美元；他们无端指责中国是“汇率操纵国”，但国际货币基金组织发布的中国年度第四条款磋商报告却表明，美方指责毫无根据、站不住脚；他们声称“投资者正逃离中国”，但从中国商务部公布情况来看，7月中国实际使用外资548.2亿元人民币，同比增长8.7%，今年1至7月实际使用外资金额5331.4亿元人民币，同比增长7.3%。在事实面前，美方的谎言总是不攻自破。

谎言不断，折射美方一些人执政的任性。德国《南德意志报》日前的报道一针见血地指出：本届美国政府没有让美国更强大，反而让它明显更弱了。美方一些人曾经自诩擅长所谓“交易的艺术”，其实不讲诚信、不负责任、出尔反尔才是这套“艺术”的“精髓”。美国学者马丁·西弗认为，美方出尔反尔的做法损害了美国的国际信誉，它让人觉得美国不可靠。

谎言背后，是对经济规律的无视，以为行政手段可以取代“看不见的手”；谎言背后，是对国际规则和全球经济秩序的破坏，以为凭着一己蛮力就可以把深度互嵌的全球产业链、供应链推倒重来；谎言背后，是强权逻辑支配下的霸凌主义行径，以为极限施压就能让对手就范；谎言背后，是对民心民意的轻慢，以为不择手段才是达成目的的捷径。

然而，空口袋立不起来，谎言终究是谎言，既经不起事实和规律的检验，也逃不过世人的眼睛。事实已经证明并将继续证明：无论是精巧打扮谎言，还是不断重复谎言，到头来都会穿帮，露出其真实的面目。

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