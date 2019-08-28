不折不扣的伤人害己！美关税大棒冲击全球贸易和产业链

美国挑起经贸摩擦、乱挥关税大棒，不仅使美国经济和消费者付出了代价，更增加了世界经济衰退的风险，其不折不扣的伤人害己行径遭到多方谴责。
新闻联播27日晚刊播国际锐评《关税大棒是世界经济增长的重大威胁》。锐评指出，美方一些人近日宣称将提高对5500亿美元中国输美商品加征关税税率，遭到国际社会的广泛批评。一年多的事实充分表明，贸易战并不像美方一些人说的那样容易打赢，反而使美国自身利益受损，动摇国际资本市场信心，冲击全球贸易和产业链，对世界经济造成破坏性影响，是不折不扣的伤人害己。
【国际锐评】关税大棒是世界经济增长的重大威胁
28日出版的人民日报将发表钟声文章——《贸易霸凌将世界经济拖入险境》。文章说，美方近日再次宣布提高对中国输美商品加征关税税率，进一步凸显其贸易霸凌的本质。
美方一些人破坏多边贸易规则，威胁全球产业链供应链安全，引发国际金融市场动荡，拖累国际贸易和世界经济增长。他们的一意孤行，逆经济全球化潮流而动，与市场竞争原则背道而驰，已经明显增加了世界经济衰退的风险。
文章强调，当今世界，多边主义取代单边主义、合作共赢取代零和博弈，是不可阻挡的历史大势。美方一些人以旧思维对抗大趋势，不仅损害中美两国利益，而且损害世界各国共同利益，破坏各国人民共同福祉。
人民日报钟声文章：贸易霸凌将世界经济拖入险境
美国国内多方人士认为，美国挑起的经贸摩擦已经使美国经济和消费者付出了代价，正在将美国经济推向衰退的边缘。
美国摩根大通银行的最新报告显示，美国的下一轮对华关税在9月1日生效后，美国每个家庭承担的关税成本将增至每年1000美元左右。
受经贸摩擦影响，沃尔玛、梅西百货已经发出了涨价警告。大型百货商店杰西潘尼则警告说，美国政府对从中国进口的服装、鞋类和家庭用品加征关税，将对那些生活境况艰难甚至入不敷出的美国家庭产生更大影响。因为贫困家庭在日用品上的开支占其收入的比重更大。
代表美国150多家贸易协会的“关税伤害美国腹地” 统计显示，中美经贸摩擦开始以来，美国经济损失已经超过300亿美元。美国前财长萨默斯日前表示，如果中美经贸摩擦持续，美国的下一轮经济衰退周期可能提前到来。
美经济界：经贸摩擦将美经济推向衰退
相比之下，中方反制措施理性克制，内外兼顾，最大程度减少对国内企业民众以及世界经济的冲击。与此同时，中方按照既定节奏与安排，不断扩大开放，持续为经济全球化注入正能量。
27日，在对外经济贸易大学举行的应对中美贸易摩擦新形势研讨会上，多位专家表示，美方一些人不断升级贸易摩擦，是在公然践踏国际贸易规则，中国认真履行国际义务，正在不断增强经济发展韧性，有力反击贸易霸凌。
专家们一致认为，美方宣称将提高对约5500亿美元的中国输美产品加征关税的税率，使得美国对中国的平均关税税率远远高出其最初承诺的13.1%的水平。
“杀敌一千，自损八百。”在美国组织的301调查听证会上，关于增加关税的预设主题，遭到了美国国内商界越来越多的反对。
中国认真履行国际义务，迎来了越来越多的发展机遇。根据世界银行的预测，2019年实际GDP的增长来看，中国仍然处于最快的地位。在全球经济不景气的背景下，今年1到6月外贸出口额增长达到3.3%。
专家：中国认真履行国际义务 有力反击贸易霸凌
当今世界通行的是多边贸易体制与自由贸易规则，任何基于一己私利、大搞单边主义与保护主义的行径终将碰壁。美方一些人若是一意孤行，置世界各国的共同利益于不顾，必将以失败告终。（记者方晓）
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