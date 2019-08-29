沪深沈敲定国企“综改试验”2022目标

国资国企改革综改试验的改革号角相继吹响。《经济参考报》记者从深圳、上海、沈阳三地获悉，继上海召开国资国企改革工作会议部署综改试验工作后，深圳和沈阳也将在近期陆续召开国资国企综合改革试验动员会。目前三地都在根据区域和国资发展特点进一步细化改革行动方案，加快相关改革落地。
尽管实施方案还未正式对外公布，记者从地方国资委等部门了解到，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳“国资国企重点领域和关键环节改革专项工作”的实施方案已经获得国务院国有企业改革领导小组办公室的批复，并明确了2022年改革总体目标，其中包括2022年上海竞争类国企基本完成整体上市或核心业务资产上市；2022年沈阳市具备条件的竞争类国有企业基本完成混合所有制改革；2022年深圳推动85%以上的国有资本聚集到以基础设施公用事业为主体，以金融和战略性新兴产业为两翼的“一体两翼”领域等多项内容，从上海、深圳、沈阳分别提交的实施方案来看，三地改革侧重点有较大区别，但改革力度空前。
打响区域性国资国企综改试验发令枪，深圳率先对当地综改试验区实施方案进行相关部署，近期有媒体报道称，本月底深圳将组织召开全市的国资国企综合改革实验动员会，目前《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》（下称《方案》）已经下发至各区手中。
上海市也在日前召开动员会，部署下一步改革落地。21日上海召开国资国企改革工作会议，上海市委书记李强在会上指出，要全面落实《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》，以更强的工作合力推动各项改革任务落地落实、取得实效。他同时提出下一步国企改革重点，将围绕加快完善公司治理结构，推动混合所有制改革，积极吸引优质资本，深化国有企业股权多元化，深化战略性合作，切实转变机制、搞活机制，培育世界一流企业，着力抓好实业主业，聚焦产业链关键环节和价值链高端集中攻关，加快转变国资监管职能，深化国有资本投资运营公司试点等方面继续发力。
记者从多渠道独家获悉，根据批复方案，到2022年，上海市将在国资国企改革发展重要领域和关键环节取得系列成果，建成以管资本为主的国资监管体制，完善市属经营性国资监管全覆盖模式，内外衔接、上下贯通的国资监管局更加健全，竞争类企业基本完成整体上市或核心业务资产上市，1/3的企业集团具有国际影响力的竞争优势和知名品牌，1/3的企业集团具有领先国内同行业的综合实力和特色品牌，1/3的企业集团具有支撑区域经济发展的资源配置能力和优质服务品牌。
根据媒体此前曝光的深圳市改革方案，2022年，深圳市将在国资国企改革重要领域和关键环节率先突破，深圳市属企业总资产达到4.5万亿元，资产负债率保持在65%以下，全年实现营业收入6000亿元，利润总额达到1000亿元，净资产收益率位居全国领先地位。（记者杨烨 何欣荣）
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