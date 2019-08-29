网络安全一揽子新政将密集落地

记者从国务院新闻办28日举办的新闻发布会上获悉，相关部门正在围绕数据安全管理、关键信息基础设施安全保护、支持网络安全技术产业发展等方面密集酝酿新政，并着力培育一批具有国际竞争力的网络安全企业。

中央网信办副主任、国家网信办副主任刘烈宏表示，当前网络安全威胁和风险日益增多，地下黑产、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动时有发生，数据安全和侵犯个人隐私问题日益凸显。

目前我国正在加快网络安全相关政策布局。《中国产业互联网安全发展研究报告》显示，截至2018年，国家22部委出台法律法规近200部，促进网络安全发展。预计两年内，中国网络安全将形成千亿市场。工信部日前表示将进一步优化产业政策环境，加快出台促进网络安全产业发展的指导意见，扎实推进国家网络安全产业园区建设。

刘烈宏透露，下一步将重点从加强数据安全管理和个人信息保护、强化关键信息基础设施的保护、培育扶持网络安全技术产业做大做强、抓好网络安全人才培养等方面开展网络安全工作。具体举措包括：加快出台数据安全管理办法、个人信息出境安全评估办法等相关法规制度和标准规范。加快出台关键信息基础设施安全保护条例，强化网络安全态势感知，监测预警和应急处置能力建设。加强网络安全技术产业的规划和整体布局，完善支持网络安全技术产业发展的政策措施，培育一批具有国际竞争力的网络安全企业。实施好一流网络安全学院建设示范项目，加快建设国家网络安全人才与创新基地。

针对个人信息保护，更大力度监管举措将落地。据悉，目前，数据安全管理办法、个人信息出境安全评估办法已经完成公开征求意见；相关部门正组织制定移动互联网应用程序收集个人信息基本规范等标准草案；中央网信办等四部门联合开展的APP违法违规收集使用个人信息专项治理行动已向100多家问题较严重的APP运营者发送了整改通知，督促其整改。（记者郭倩）

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