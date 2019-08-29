麻辣财经：产业发展两个新提法，释放了什么信号？

日前，中央财经委员会第五次会议召开，在这次会议上研究了两个重要问题：一个是推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局问题，一个是提升产业基础能力和产业链水平问题。

对于后者，会议提出要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

麻辣哥注意到，“产业基础高级化”“产业链现代化”都是以前不曾有的新提法，此外，这次会议中还提到了“产业基础再造”“产业链韧性”等新语句。

这些新提法的具体内涵是什么？在当前的经济形势下，对于产业基础能力和产业链水平的高度关注释放了何种信号？麻辣哥采访了有关专家学者，关于这些问题听听他们怎么说。

产业基础能力是“底座”，产业链水平是“支架”

“产业基础能力，顾名思义，就是对产业发展起基础性作用，影响和决定产业发展质量、产业链控制力和竞争力的关键能力。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员李燕解释，它主要包括产业发展所必需的基础关键技术、先进基础工艺、基础核心零部件和关键基础材料等工业“四基”。

产业基础能力，考验的是一国各个产业的“综合成绩”。中央党校经济学部产业经济学教研室主任李江涛认为，其中涉及到各产业的基础理论研究能力、应用基础研究能力、新兴技术产业化能力以及全球产业链管控能力等。

事实上，在不同能力的背后，对应着产业发展面临的重大“考题”。“基础理论研究能力，旨在实现引领性、原创性产业理论的重大突破；而应用基础研究能力，则面向关键共性技术、战略性新兴产业技术等的颠覆性突破。”李江涛说，新兴技术产业化能力重在产业技术的商业化应用，全球产业链管控能力指向建设全球产业支配体系，只有有效解决这些问题，才能为经济可持续增长提供强大的产业动力源。

如果将产业基础能力比作产业发展的“底座”，那么产业链水平就是立于其上的“支架”。“分析一条产业链，前端包括研发、设计、采购、材料，中端有加工和组装，后端涵盖物流、销售、品牌等服务。”国家工业信息安全发展研究中心工业经济所副所长冯媛认为，所谓产业链的韧性，可以理解为在面对内外部风险和挑战时，产业链各环节所表现出的维持自身系统稳定、防治断裂和缺失的能力。

产业基础总体“结实”，部分领域存在‘断链’隐忧

厘清了内涵，不少人关心，现阶段，我国的产业基础能力和产业链水平究竟怎么样？这个问题得分开看。

从整体上看，新中国成立以来，特别是改革开放40年来，我国的产业基础能力和产业链韧性可以说是“杠杠的”。

先看产业基础能力，多年来，通过承接劳动力密集型的加工制造业，我国迅速融入国际产业分工体系，一跃成为世界第一制造大国。在李燕看来，这一“压缩式”工业化过程，让我国在部分领域实现了关键设备和技术的国产化替代，产业基础能力大幅提升。

再看产业链水平，冯媛指出，改革开放40多年来，我国积极融入全球产业链分工，有效承接国际产业转移，逐渐发展形成产业门类齐全、技术水平较高的工业体系。“我国具有全球最完备的产业链条，上下游产业配套能力较强，产业链韧性较高。”

尽管“底座”结实，“支架”稳当，但随着产业结构不断优化升级，特别是经济发展迈向高质量阶段，在制造业领域，各种发展不平衡、不充分问题逐渐集中体现在产业基础薄弱上。中信改革发展研究院研究员朱明皓列举道，一些“卡脖子”的核心基础零部件、关键基础材料仍大量依赖进口，部分产品质量可靠性和一致性差，试验验证能力还比较弱。

相关数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。以集成电路产业为例，我国每年消费的集成电路价值约占全球出货量的33%，但集成电路产业规模仅占全球集成电路总规模约7%， 80%的集成电路依赖进口。

与此同时，产业链的短板也开始暴露。“产业基础能力弱，部分领域核心关键技术受制于人，存在‘断链’隐忧，制约着产业链现代化。”李燕说，另外，基于品牌、技术、关键资源和市场优势的产业链控制力和影响力也尚未形成。

当前，我国面临综合成本上升、比较优势变化，中美贸易战也带来不利影响。冯媛认为，在这样的背景下，做好自己的事，夯实产业基础能力，增强产业链韧性，对拉动经济发展、提升国际竞争力、保持我国经济平稳健康发展意义重大。

“点线面”整体推进，对“断链”逐一进行弥补

辨明优势和短板，如何才能扬长避短，打好打赢产业基础高级化、产业链现代化这一场攻坚战？

会议指明方向：要实施产业基础再造工程，做好顶层设计，明确工程重点，分类组织实施，增强自主能力。

李燕认为，产业基础再造工程，就是要坚持应用牵引和问题导向，围绕我国各行业领域产业基础能力的薄弱环节，整合各方资源，补齐发展短板。“具体来看，对一些产业或产业链环节来看，要解决核心技术从无到有的问题；对另一些产业来讲，则是实现从有到优、由优变强的高级化跨越。”

作为一项系统性工程，朱明皓指出，产业基础再造应以“结构体系”为着力点，由点及线、由线及面、点线面结合，进行整体推进。“一方面，政府要聚焦在试验验证、检测检验等‘市场失灵’阶段，解决一批‘卡脖子’的基础产品和基础技术，形成‘点’的突破。另一方面，应引导市场进行产业链要素集中投入，解决‘下游不信任上游、上游找不到下游’的应用难题，形成‘线’的拉动，最后引导各行业挖掘培养‘专精特新’冠军企业，形成‘面’的展开。”

“产业链现代化和产业基础高级化相互支撑，前者为后者提供丰富的应用需求，后者为前者提供技术保障。”中国社会科学院工业经济研究所研究员刘戒骄提出，要通过产业基础能力再造和升级，从根本上提升产业链的核心能力。

从产业链本身来看，先要识别短板，对“断链”逐一进行弥补。中国企业联合会首席研究员缪荣解释，需要瞄准产业链中主要依靠海外供应且替代性弱的关键环节，针对这些环节重点攻克，寻找更好的替代方案。“短期内，可以从市场、交易、法律等方面，增加供应商毁约的成本，也可以专利互换的方式获得技术。”

长期来看，想方设法提升自主创新能力才是核心要义。朱明皓认为，应开展全产业链持续创新能力建设，打通产业链各个环节，建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式；与之相配套，要开展政策全流程创新支撑能力建设，注重科技政策、教育政策和产业政策的协同配合。

(责编：曹昆、岳弘彬)