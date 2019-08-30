人工智能产业发展迎来政策组合拳

《经济参考报》记者29日从2019世界人工智能大会获悉，我国人工智能开放创新平台再添“新军”，华为的基础软硬件平台、平安的普惠金融平台和小米的智能家居平台等10家头部企业正式入选。

作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，人工智能产业的发展再次迎来政策“红利”期。在这一领域，我国逐步走出了一条需求导向引领商业模式创新、市场应用倒逼基础理论和关键技术创新的独特发展路径。

平台扩容 扶持政策密集出台

上海将加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区，推动科技创新和制度创新同向发力，让一切人工智能知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，鼓励人工智能最新成果在上海率先“试水”，力争在一些关键核心领域取得原创性突破，努力成为全球人工智能创新的重要策源地。这是记者29日在世界人工智能大会上获得的信息。

与此同时，上海将用好建设自贸试验区新片区、科创板、长三角一体化发展等重大机遇，打造面向全球的前沿创新平台、应用场景标杆，推进人工智能领域标准沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通，促进人工智能跨地域跨领域跨行业发展。

这只是一个“缩影”。在当天的论坛上，科技部正式新增十家国家新一代人工智能开放创新平台，包括依托上海依图网络科技有限公司建设视觉计算国家新一代人工智能开放创新平台、依托上海明略人工智能（集团）有限公司建设营销智能国家新一代人工智能开放创新平台、依托华为技术有限公司建设基础软硬件国家新一代人工智能开放创新平台等。自此我国国家级AI创新平台扩围至15家。

在为世界人工智能发展搭建顶级交流平台的同时，工信部也继续面向全球“揭榜挂帅”，会上启动了智能网联汽车、医疗影像辅助诊断、视觉图像身份识别、智能传感器四条测试赛道。

新技术加持 产业化加快落地

在新技术的“加持”下，我国人工智能产业化加快落地。“据相关机构测算，到2020年我国人工智能产业规模有望突破1600亿元，带动相关产业突破1万亿元。”国家发改委副主任林念修在大会上表示。

当前，我国新一代人工智能产业蓝图初步显现。其中，北京、上海的国家新一代人工智能创新发展试验区已形成头部引领，新一代人工智能示范园区正加速推进，以京津冀、长三角、粤港澳为代表的三大人工智能产业集聚区初步形成，人工智能企业总数占全国的86%。

随着大数据、云计算、语音识别、人脸识别、安防、体感交互、智能制造等新技术逐渐发展成熟，除了BAT押注，海尔、华为、小米、美团、滴滴、今日头条等企业也纷纷进入人工智能领域。

对此，业内专家指出，“人工智能＋制造业”仍是人工智能发展的重要落脚点。随着人工智能对传统行业溢出效应显现，人工智能企业聚焦应用场景将加速落地。目前，除依托百度建设自动驾驶、依托阿里云公司建设城市大脑、依托腾讯建设医疗影像、依托科大讯飞建设智能语音和依托商汤集团建设智能视觉等五大国家新一代人工智能开放创新平台外，还广泛应用到制造、医疗、交通、家居、安防、网络安全等多个领域。我国人工智能企业已超1000家，AI芯片和开源热潮持续升温，商汤、云从、旷视、依图等头部创业公司落地竞争白热化。

以上汽集团为例，近年来其紧紧围绕智能驾驶、智慧出行、智能制造三大领域，建设业内最大云计算大数据中心和首家人工智能实验室，积极探索把大数据、云计算、人工智能、5G等信息通信技术与应用场景更好结合，抢抓前沿技术与实体经济深度融合的发展契机，加快推动汽车工业进化变革。5G智能重卡是上汽自主创新的最新成果，结合先进的5G-V2X车联通讯技术，可以实现L4级自动驾驶、厘米级定位、精确停车、与自动化设备的交互以及队列行驶。

新一代人工智能技术对传统产业的渗透广度、深度也是前所未有的。天云大数据CEO雷涛表示，随着云计算和开源软件技术的成熟应用，大数据时代的到来，IT开始向DT转型，生态面临重新洗牌，信息产业本身发生了颠覆性变革。

行业法律制度建设加快完善

作为新生事物，人工智能在法律、伦理等方面一直饱受争议。2019年5月，上海国家新一代人工智能创新发展试验区揭牌，明确了建立健全政策法规、伦理规范和治理体系的相关任务。6月，国家新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能治理原则》，突出了负责任和开放协作的主题。

29日，上海市计算机学会青年工作委员会发布《中国青年科学家2019人工智能创新治理上海宣言》（以下简称《上海宣言》），强调人工智能发展需要遵循的伦理责任、安全责任、法律责任和社会责任等四大责任。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，AI治理的紧迫性越来越高，应以“科技向善”引领AI全方位治理，确保AI“可知”“可控”“可用”“可靠”。马化腾还表示，今天，没有哪个国家完全拥有全球新一轮科技和产业革命所需的全部资源、技术和能力。加强全球治理与合作，是AI发展中必不可少的一环。

“我们要积极推进多元共治，坚持多主体参与，多手段结合，量身打造治理规则，深化道德伦理研究，强化安全保障，保护个人隐私，规范行业秩序，为人工智能健康有序发展保驾护航。”林念修透露，下一步国家将重点实施三大行动。

一是实施人工智能创新伙伴行动。以100家人工企业智能技术企业和应用企业为重点，支持开展协作研发，协同生产和协力推广，解决共性技术，促进人工智能和实体经济深度融合。二是实施人工智能资源共享行动。建设人工智能产业创新中心，完善开源平台体系，深化政务信息系统整合和信息资源共享，出台推动新型基础设施发展的指导意见，打造人工智能产业生态。三是实施人工智能开放发展行动。深化与世界各国在人工智能技术、标准、产业、法规伦理等领域全面合作，共商人工智能治理规则，共建人工智能重大项目，共享人工智能发展成果。（记者钟源）

(责编：栗翘楚、杨曦)