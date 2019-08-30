市场低迷 北京两宗住宅地块底价成交

8月29日，北京市挂牌出让3宗地块，包含2宗综合住宅用地和1宗商办用地，合计成交金额71.62亿元。和以往行情相比，土地市场再次陷入低迷。

根据出让信息，3宗地块分别位于亦庄、东坝和顺义新城。总起始价71.47亿元，总用地面积逾22万平方米。

其中，亦庄地块最终被龙湖以9.65亿元价格获得，溢价率1.58%。顺义新城地块最终被金茂＋城建联合体以底价43亿元拿下。朝阳区东坝乡地块最终被首开以底价18.97亿元竞得。

“2宗住宅地块全部底价成交，北京土地市场再现低迷。”中原地产首席分析师张大伟认为：“楼市供应量井喷下，土地市场溢价率全面退烧，企业资金收紧也再次影响土地市场成交行情”。

中原地产的统计数据显示，截至日前，北京年内合计成交商品房住宅地块33宗，其中包括共有产权住宅等。北京土地市场前8个月成交平稳，累计成交金额1083.6亿，成交56宗地块。

张大伟说，8月份土地供应明显增加，累计供应8宗经营性土地，是最近几个月的供应高峰。从限竞房角度看，供应量继续增加，大部分集中在南城。此外，北京今年以来出现的零溢价率地块合计9宗。

在他看来，从目前市场看，房地产企业资金压力越来越大。尤其是，在9月份调控政策维持收紧的预期下，热点城市的土地溢价率开始明显下调。基于此，不排除后续土地市场底价成交再次出现增加的可能性。（记者高伟）

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