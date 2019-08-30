2.5亿!广东基础与应用基础研究再加码

各方联合投入资金2.5亿元支持基础与应用基础研究。29日，广东省基础与应用基础研究基金（省市、省企）联合基金（以下简称省联合基金）签约启动会在广州召开，5项联合基金实施协议顺利签署，包括广东省科技厅、广东省基金委与广州、深圳、佛山、东莞市人民政府签署省市联合基金实施协议，与温氏食品集团股份有限公司签署省企联合基金实施协议。
省联合基金是由广东省科技厅与联合资助方在商定的科学与技术领域内共同设立，以基金池方式接受不同出资方投入的支持基础与应用基础研究的开放式基金，包括区域联合基金、企业联合基金、公益性捐赠基金及其他创新主体联合基金等。重点围绕区域或行业创新发展中的重大科学问题支持开展基础与应用基础研究。
“目前，我省初步构建了由基础与应用基础研究重大项目、国家联合基金、省联合基金、省自然科学面上与杰青项目四大板块组成的省基础与应用基础研究基金资助体系。”广东省科技厅厅长王瑞军会上表示。
1987年，广东在全国率先设立了第一个地方科学基金，支持原始创新。据统计，广东省基础研究投入从2011年的31.39亿元增加至2017年的109.42亿元。本次签约启动的省联合基金，将委托广东省基础与应用基础研究基金委员会实施专业化管理。同时按照深化科技体制改革要求，大幅简化申报流程，对面上项目的经费管理试点“包干制”，把基金依托单位拓展至港澳机构、骨干龙头企业、新型研发机构等具备基础研究能力的创新主体。（记者叶青）
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