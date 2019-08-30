“中国市场”是我们应对挑战的底气所在

近两天，美国最大的连锁会员制超市Costco在上海首次开业被顾客“挤爆”的新闻刷了屏。无独有偶，8月29日，宜家在郑州首店开业，同样是人山人海，据报道，顾客要排队2个小时才能进去。

“挤爆”或许不会是常态，但是中国消费者对于高品质产品的巨大需求肯定将是常态，中国越来越大的购买力肯定将是常态，中国不断集聚放大的市场潜力也肯定将是常态。这就是中国经济的魅力所在，也是我们应对一切挑战的底气所在。

哪里营商环境好，企业就去哪里投资。这就是市场经济，这就是经济规律。美方一些人“命令”美国企业“从中国迁回并在美生产”，让不少美国企业感到震惊并遭到不少企业的反对。有违经济规律的行为，必然会伤了企业，也伤了企业的发展生态。

中国经济是一片大海，宽广到足够容纳更多的外资企业来此受益，也需要更多的外资企业参与其中，和中国一道发展。

我们看到，仅今年上半年，德国零售巨头奥乐奇的中国首店正式落户上海；美国沃尔玛时隔9年在上海开出了第二家山姆会员店；百事公司在中国西南地区德阳投资5000万美元建新厂，目标直指赢取该区域休闲食品和饮料市场……

数据也显示，在当前全球外国直接投资（FDI）增速放缓的背景下，外商在华投资逆势上扬。今年前7个月，中国新设立外商投资企业超过2.4万家，实际使用外资金额达5300多亿元人民币，同比增长7.3％。

这是一个近14亿人的大市场。中国人民对美好生活的向往和追求，使这个市场规模越来越大、需求越来越多样。

近年来，中国陆续出台了一系列促进消费的政策文件，为挖掘消费潜力增强消费者信心营造了良好环境。国务院办公厅日前印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。比如，加快农村物流发展、活跃夜间商业和市场等，无一不是在创造新的巨大市场。试想，有近6亿农村居民的中国，如果农村消费起来了，会是个多大的市场；如果城市的夜经济发展起来，吃的玩的又会是多大的市场……

没有企业会无视和舍弃这么一个独一无二的“中国市场”。值得一提的是，外资企业看好中国市场，纷纷涌入，也给国内的企业带来了信心。身边的市场这么大，关键是看企业自身有没有能力，抓住机会，赢得市场。

机会总是会留给有准备的人。对企业，也是如此。

(责编：栗翘楚、付长超)