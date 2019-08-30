重庆：数智化九龙坡全面发力智博会 打造智汇山水城

原标题：全面发力智博会，数智化九龙坡打造智汇山水城

中工网讯（中工网记者 甘皙）8月28日，智博会期间的大赛颁奖礼，为首届中国智慧城市大数据开放创新应用大赛画上了一个完美的句号。

据悉，为了搭建起全方位的创新交流平台，重庆九龙坡区携手中国信息协会数字治理专业委员会、重庆市大数据应用发展管理局以及中国工业设计研究院西南中心，联合承办了首届中国智慧城市大数据开放创新应用大赛。

首届中国智慧城市大数据开放创新应用大赛作为2019智博会重要赛事之一，以“数纳百川，智慧无限”为主题，在现有的国家大数据产业基础上，通过“数据众筹、应用众包、问题众治”模式，推动数据应用、吸引数据人才、构建大数据生态。

同时，九龙坡区也通过大赛进一步增强了国内外创新企业互动合作，大力推动大数据融合创新生态圈建设，进而为互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合注入了新动能。

今年智博会的第一声枪响，也由重庆九龙坡区打响。8月16日，九龙坡区政府与重庆市大数据应用发展管理局一起承办了2019智博会首场分论坛——「智造新动能·智联新产业」高峰论坛。

这次论坛上主题演讲与圆桌对话，为在场200多位业界企业家与相关政府部门人员带来了一场精彩纷呈的大数据智能化思想盛宴。重庆大数据人工智能创新中心也在这次论坛上正式揭牌，它由九龙坡区政府、成都大数据产业技术研究院有限公司共同成立，以引领重庆市大数据产业关键技术引进和产业智能化升级为目标，聚焦交通、工业和教育等领域大数据应用，深入探索产学研协同创新。

本届智博会的九龙坡区展馆，不仅琳琅满目且惊艳不断，更是一份大数据智能化发展的漂亮成绩单。展馆外侧的横梁上写着一旁写着「智汇九龙坡·云拥山水城」的展馆主题。这个占地300平方米展馆被分成智慧商圈、智能制造、智慧城市、智慧家居互动体验和智能应用5个展示区，充分体现了智能化在经济和生活中的应用与赋能。

此外，在《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划（2018—2020年）》的指导下，九龙坡区一手抓数字产业化、一手抓产业数字化，旨在建成全市领先的人工智能等7大优势产业集群，目标到2020年实现产值680亿元。

智博会期间，重庆九龙坡区借势发力，紧紧围绕五五部署抢先布局，集中签约和场外签约项目共20个，合计投资557亿元。签约项目投资金额位居全市前列。

数智九龙全面发力智博会。耀眼亮相的背后，是九龙坡区对于大数据智能化领域有条不紊的战略规划与坚定不移的战略决心。九龙坡区不仅拥有深厚的制造业基础，更具备广阔的智能产业发展空间。

「智汇九龙坡，云拥山水城」不仅仅是一句口号，更是一个目标与一种期待。

(责编：冯粒、袁勃)