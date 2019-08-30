原标题：6个新设自贸试验区正式揭牌 助力构筑开放新版图

新华社北京8月30日电 题：6个新设自贸试验区正式揭牌 助力构筑开放新版图

新华社记者

8月30日，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江六省区的6个新设自由贸易试验区正式揭牌。我国自贸试验区再扩围，一张开放新版图正在成型。

中国（山东）自由贸易试验区30日在济南正式揭牌。山东自贸试验区的实施范围为119.98平方公里，涵盖济南、青岛、烟台三个片区。在充分吸收借鉴其他自贸试验区成熟经验的基础上，山东自贸试验区提出了7方面、112项任务措施。

30日，中国（江苏）自由贸易试验区及南京、苏州、连云港三个片区正式揭牌。江苏自贸试验区实施范围为119.97平方公里。其中，南京片区着力在打造自主创新先导区上取得突破，苏州片区着力在推动开放创新上取得突破，连云港片区着力打造欧亚国际重要交通枢纽、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。

30日在广西南宁，举行了中国（广西）自由贸易试验区揭牌仪式。广西自贸试验区涵盖南宁片区、钦州港片区、崇左片区，总面积为119.99平方公里。其中，南宁片区打造面向东盟的金融开放门户核心区和国际陆海贸易新通道重要节点；钦州港片区打造国际陆海贸易新通道门户港和向海经济集聚区；崇左片区打造跨境产业合作示范区，构建国际陆海贸易新通道陆路门户。

30日上午，中国（河北）自由贸易试验区揭牌仪式在河北雄安新区举行。河北自贸试验区实施范围119.97平方公里，涵盖雄安、正定、曹妃甸以及大兴机场四个片区，是全国唯一一个跨省市的自贸试验区。

30日，中国（云南）自由贸易试验区在国家级昆明经济技术开发区正式揭牌。云南自贸试验区的实施范围为119.86平方公里，涵盖昆明片区、红河片区和德宏片区。当日，28户企业成为首批意向入驻云南自贸试验区昆明片区的企业。

中国（黑龙江）自由贸易试验区也于30日正式揭牌，并对哈尔滨片区、黑河片区和绥芬河片区进行授牌。黑龙江自贸试验区实施范围119.85平方公里。其中，哈尔滨片区打造东北全面振兴全方位振兴的增长极和示范区；黑河片区打造沿边口岸物流枢纽和中俄交流合作重要基地；绥芬河片区打造中俄战略合作及东北亚开放合作重要平台。

此次新设的6个自贸试验区，3个在沿海，3个在沿边，加上此前的12个自贸试验区，形成了更加完善的建设布局。我国18个自贸试验区，构筑了一张开放新版图。

值得关注的是，新设的6个自贸试验区各有特色，目标各有侧重。

“流程再造”是山东自贸试验区的制度创新突破点。山东省商务厅厅长张德平表示，山东自贸试验区将以制度创新为核心，推动商品和要素流动型开放向制度型开放转变。三个片区将在吸收借鉴、学习复制国内外好经验好做法的同时，把立足点放到“首创”改革上。

江苏自贸试验区建设的主要任务包括进行政管理职能与流程优化，完善投资促进和保护机制，创新贸易监管模式，扩大金融领域对内对外开放，优化创新要素市场配置机制，推动“一带一路”交汇点建设等。其中还包括诸多实施细则，如为打造国际一流营商环境，江苏提出要推进“证照分离”改革全覆盖，持续推动“多证合一”等。

广西壮族自治区商务厅厅长蒋连生介绍，广西自贸试验区将积极探索沿边开放特色的政策制度创新，力争在中国—东盟开放合作、服务“一带一路”建设、推动沿边开放等方面形成具有广西特色的创新举措。

在河北，河北自贸试验区将经过3至5年改革探索，对标国际先进规则，形成更多有国际竞争力的制度创新成果，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力建成贸易投资自由便利、高端高新产业集聚、金融服务开放创新、政府治理包容审慎、区域发展高度协同的高标准高质量自由贸易园区。

云南自贸试验区揭牌后，云南将着力打造“一带一路”和长江经济带互联互通的重要通道，建设连接南亚东南亚大通道的重要节点，推动形成我国面向南亚东南亚辐射中心、开放前沿。

黑龙江省有关负责人表示，将加快转变政府职能，深化投资领域改革，推动贸易转型升级，深化金融领域开放创新，培育东北振兴发展新动能，把黑龙江自贸试验区打造成体制机制创新的“试验田”、产业集聚发展的“增长极”、扩大开放合作的“新高地”、吸引汇聚人才的“大平台”。（记者萧海川、朱程、潘强、朱丽莉、高博、曹国厂、浦超、庞明广、刘赫垚）

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