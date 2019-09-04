原标题：企业转型升级提升产业链韧性

8月21日，在广东东莞拓斯达科技股份有限公司生产车间，技术人员正在检测工业机器人设备。 本报记者 吴 浩摄

□ 通过持续的产业升级，企业抗风险能力和竞争力不断增强。在应对中美经贸摩擦时，“兵来将挡、水来土掩”，企业能够提出不同的应对方案，显得“游刃有余”

□ 珠三角地区并未出现制造业规模化向海外转移的现象，产业转移仍以国内转移为主。个别企业向海外布局，不必大惊小怪，属于符合市场规律的正常现象

□ 产业融合成为重塑产业结构、跨界创新的重要手段。互联网+制造、人工智能+制造、制造+服务等融合模式，推动全链条产业升级及跨产业升级

珠三角地区作为我国对外开放的“南大门”，以外向型经济为主要特征。中美经贸摩擦对企业运行影响几何？企业如何看待中美经贸摩擦？是否存在产业规模化向国外转移的情况？带着这些问题，经济日报记者近期在珠三角地区走访了多家企业、行业协会和主管部门。

多位企业家表示，中美经贸摩擦对企业整体影响不大，订单客户保持稳定。“2008年国际金融危机，曾对珠三角地区产业发展有过明显的冲击。经过危机洗礼，珠三角地区的企业主动转型升级的意识不断增强，在应对中美经贸摩擦时，抗风险能力得到进一步检验和增强。”工信部赛迪研究院工业经济研究所所长秦海林曾在2008年后对珠三角地区的企业进行过调研，他认为这次中美经贸摩擦对企业的影响有限。

调研中，企业通过增加科技投入，掌握核心生产工艺和核心技术的例子鼓舞人心。

位于东莞的广东拓斯达科技股份有限公司，成立于2007年。该企业从生产简单的注塑辅机设备起家，2010年开始转向工业机器人生产。2016年，企业自主研发上市核心竞争产品——六轴工业机器人，并自主开发操作系统。如今，企业已经成长为一家智能制造综合服务商，产品服务覆盖30多个国家和地区。企业负责人告诉记者，企业正在积极拓展海外市场，海外订单增长迅速，中美经贸摩擦对企业几乎没有影响。

位于深圳的光峰科技2006年成立，企业在2007年发明了ALPD 激光显示技术。目前，该企业已拥有1800多项专利，占据了全球激光显示技术的制高点，确立了我国在激光显示领域的国际领先地位。2019年7月22日，光峰科技在上交所登陆科创板，成为科创板广东第一股。企业负责人告诉记者，企业目前在国内激光电影市场占有率超过60%，已有超过1.6万个影厅使用了光峰的激光放映机。

“珠三角地区从依托低端劳动力、土地等低成本要素红利转向依托人才、技术等高级要素红利和创新红利，逐渐摆脱‘比较优势陷阱’，通过创新和技术进步，不断增强动态比较优势。”广东省社会科学院产业经济研究所所长向晓梅说，珠三角地区取得的成绩背后，有一条始终坚持的主线，就是通过持续性的产业升级，不断为经济发展赋能。通过持续性的产业升级，企业的竞争力也不断增强。在应对中美经贸摩擦时，“兵来将挡、水来土掩”，企业能够提出不同的应对方案，显得“游刃有余”。

调研发现，尽管美国加征关税对部分企业的生产造成一定影响，但珠三角地区并未出现制造业规模化向海外转移的现象，产业转移仍以国内转移为主。

相关部门负责人表示，广东省早在2008年就实施了“双转移”（产业转移和劳动力转移）战略，引导劳动密集型企业向粤东西北地区有序转移、集聚发展，通过“腾笼换鸟”为珠三角发展高端产业腾出空间。如今，粤东粤西粤北12市及江门、肇庆、惠州已规划建设省产业园93个，作为承接珠三角地区产业梯度转移的主要载体，成为新的经济增长极。10年间，省产业园的园区工业总产值从302.66亿元增长到8979亿元，增长了近30倍。

在国内的产业转移中，企业也并非简单搬迁生产线，而是注重提升产业链韧性，通过加大科技投入，提升智能制造水平。例如，在广州（清远）产业转移园内，欧派家居集团从2017年开始将位于广州地区的各个工厂分批转移搬迁至清远，整体搬迁工作将持续至2020年。企业负责人告诉记者，凭借并依托广东省和广清产业园提供的各方面较为完善的配套与服务，欧派已实现持续多年的高速增长，“集团总部+基地”的经营模式让企业发展迈向新台阶。企业在搬迁过程中加大对生产设备自动化的投入力度，不断推动技术升级和产品质量提升。

在信息技术等新兴技术推动下，产业融合成为重塑产业结构、跨界创新的重要手段。传统产业与高新技术的融合，特别是互联网+制造、人工智能+制造、制造+服务等融合模式，推动了全链条产业升级及跨产业升级，不断推动我国产业链迈向中高端。

中美经贸摩擦以来，少数企业进行海外布局，却被别有用心之人过度解读成“撤离中国”，借此“唱衰”中国制造业。这种论调，值得警惕。记者在调研中了解到，珠三角地区有少数企业出于自身利益考虑，在海外进行产能布局，也并未完全放弃国内生产。

专家表示，个别企业向海外布局，不必大惊小怪，这是符合市场规律的正常现象。说到底，资本的逐利性决定企业不会丧失理性“选边站”，企业不会因经贸摩擦而甘愿丢失广阔的中国市场。看不看好中国市场，外资企业最有说服力。

例如，今年1月份，全球最大化工企业之一的巴斯夫与广东省政府签署框架协议，巴斯夫正式宣布在广东省湛江市新建在华第二个一体化基地。湛江一体化项目总投资额将达100亿美元，是巴斯夫迄今最大的投资项目。今年7月，沃尔玛在东莞建成中国零售业最大的多温区生鲜配送中心，投资超过7亿元，是沃尔玛进入中国23年以来最大单笔投资项目。

中国企业经历过风风雨雨的洗礼，更加自信从容。我国正在扎实推进高质量发展、落实新发展理念、建设现代化经济体系，同时不断推进高水平开放，推进“一带一路”合作，拓展合作共赢空间。中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”。中国的大地上，依然充满机遇。

（调研组成员：庞彩霞 杨阳腾 吴 浩 秦 悦 赵学毅 执笔：吴 浩）

(责编：杨曦、庄红韬)