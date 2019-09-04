原标题：重视民营经济是民生发展需要

本报浙江温州9月3日电 记者王轶辰 沈慧报道：“新时代民营经济和高质量发展”网络主题宣传活动启动仪式暨研讨会3日在中国民营经济发祥地浙江省温州市召开。

本次活动由中央网信办网络新闻信息传播局（网络理论传播局）主办，国家市场监督管理总局新闻宣传司、全国工商联宣传教育部共同指导，中国经济网和浙江、江苏、福建、广东、重庆、湖北、贵州等7省（市）网信办共同承办，相关省市的市场监督管理局协办，人民论坛网提供理论支撑。22家中央重点新闻网站和重点理论网站编辑记者，浙江省及温州市相关政府部门负责人、业内专家学者、民营企业家代表等100余人参会。

与会专家认为，当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，民营经济作为推动我国高质量发展的重要力量，将继续发挥不可替代的作用。党的十八大以来，中央更加鲜明地倡导“以人民为中心”的发展理念，高度重视民营经济发展、大力支持民营企业发展，这不仅是发展的需要，更是民生的需要。

中央网信办网络新闻信息传播局（网络理论传播局）有关负责人表示，“新时代民营经济和高质量发展”网络主题宣传活动是2019年中央网信办重大主题活动之一，目的是全面准确宣传贯彻党的路线方针政策，积极营造支持和促进民营经济发展的良好网上舆论环境。充分展现“新时代民营经济和高质量发展”成就，把各地推动民营经济发展中“政府有作为、企业善经营、百姓享福泽”的做法讲生动、经验讲透彻、道理讲清楚、方向讲明白，充分展现我国经济持续发展的内在活力与内生动力。要让民营企业和民营企业家对党和政府毫不动摇鼓励、支持、引导民营经济发展的方针政策吃下定心丸、安心谋发展。

从9月3日到9月11日，参加活动的编辑记者和专家学者，将由中国经济网统筹组织分2条线路，实地走访部分地方的相关政府部门和民营企业。活动将通过研讨交流和实地走访，突出理论特色，形成理论文章、新闻述评以及短视频、图解等新媒体作品，同时开设微博话题“新时代民营经济和高质量发展”与网民互动，进行全媒体多样态传播，彰显党的理论创新引导民营经济在深化改革、扩大开放中取得的非凡成就和美好前景。

(责编：杨曦、庄红韬)