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工信部： 2025年基本建成工业大数据体系

记者 郭倩 北京报道

2019年09月05日08:25  来源：经济参考报
 
原标题：工信部： 2025年基本建成工业大数据体系

　　9月4日，工信部在其网站发布《工业大数据发展指导意见（征求意见稿）》（简称《意见》），明确推动5G等技术在工业场景中的应用，面向能源化工、航空航天、建筑钢铁等重点领域培育工业大数据解决方案供应商，支持符合条件的工业大数据企业开展股权融资。到2025年，工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系基本建成，形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局。

　　《意见》要求加强工业大数据资源采集汇聚，包括支持企业加快部署传感器、数控机床、机器人等数字化工具和设备，提升设备数据、产品标识数据、工厂环境数据等生产现场数据采集能力，推动工业大数据全面采集；推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用，推进IPv6规模部署，推动工业大数据传输交互。此外，将指导建设国家工业互联网大数据中心，鼓励企业、研究机构等主体积极参与区块链、安全多方计算等数据流通关键技术攻关和测试验证，降低工业大数据流通的风险。

(责编：杨曦、庄红韬)
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