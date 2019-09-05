原标题：财新服务业PMI创三个月新高

9月4日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较7月回升0.5个百分点，创三个月新高。不仅高于前值，也高于此前预期的51.7。其中，服务业企业信心程度改善，5个月来最高。

从分项指标看，8月服务业新订单总量增速保持强劲，新订单指数创四个月以来最高。受访服务业企业表示，新订单增长主要受益于潜在需求转强、新项目带来商机。8月服务业新出口订单指数小幅回落，但仍处于扩张区间。8月企业综合用工规模自今年5月以来首现增长，就业指数创下2015年2月以来最高。这主要受益于服务业在8月增加用工，其用工扩张幅度为2018年7月以来最高。企业普遍表示，这是受订单需求上升，预期未来数月市况有所改善影响。8月服务业投入成本继续上涨，为三个月以来最高涨幅。受访厂商反映，成本上升主要与采购品和用工涨价有关。此外，8月服务业乐观度改善至5个月以来最高。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，8月就业情况大幅好转，逆周期调控政策效果渐显。随着一系列推动经济高质量增长的政策出台，对中国经济不必悲观。

(责编：杨曦、庄红韬)