人民网>>财经

财新服务业PMI创三个月新高

记者 班娟娟 北京报道

2019年09月05日08:26  来源：经济参考报
 
原标题：财新服务业PMI创三个月新高

　　9月4日公布的8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.1，较7月回升0.5个百分点，创三个月新高。不仅高于前值，也高于此前预期的51.7。其中，服务业企业信心程度改善，5个月来最高。

　　从分项指标看，8月服务业新订单总量增速保持强劲，新订单指数创四个月以来最高。受访服务业企业表示，新订单增长主要受益于潜在需求转强、新项目带来商机。8月服务业新出口订单指数小幅回落，但仍处于扩张区间。8月企业综合用工规模自今年5月以来首现增长，就业指数创下2015年2月以来最高。这主要受益于服务业在8月增加用工，其用工扩张幅度为2018年7月以来最高。企业普遍表示，这是受订单需求上升，预期未来数月市况有所改善影响。8月服务业投入成本继续上涨，为三个月以来最高涨幅。受访厂商反映，成本上升主要与采购品和用工涨价有关。此外，8月服务业乐观度改善至5个月以来最高。

　　财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，8月就业情况大幅好转，逆周期调控政策效果渐显。随着一系列推动经济高质量增长的政策出台，对中国经济不必悲观。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved