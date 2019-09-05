原标题：数字经济引领高质量发展

2003年，时任浙江省委书记的习近平同志提出了建设“数字浙江”的决策部署，并成为引领浙江发展总纲领“八八战略”的重要内容。我参与了当年制订《数字浙江建设规划》的前期研究工作，负责其中两个分课题之一的《以信息化带动工业化推进浙江省传统产业升级改造》研究。16年来，我一直跟踪研究数字浙江建设和发展，去年9月下旬作为专家组成员，全程参加了中央网信办会同国家发改委、工信部对浙江国家信息经济示范区建设进行的中期评估，对信息化和数字经济驱动浙江高质量发展有着深切感受。

党的十八大以来，浙江省委省政府积极利用新一轮科技革命和产业变革的历史契机，审时度势深化数字浙江建设。浙江先后被国务院和国家有关部委批准设立首个中国跨境电子商务综合试验区，建设全国首个“两化”深度融合国家示范区和首个国家信息经济示范区。数字经济被浙江省委省政府作为推动高质量发展的“一号工程”，2018年浙江数字经济总量达2.33万亿元，比上年增长19.26%，占GDP的比重已达41.54%。

以数字技术创新和商业模式创新推进创新驱动战略，构建基于互联网的“平台+生态”模式引领消费升级，推动数字产业化，形成了浙江数字经济的鲜明特征。一方面是政府的主动有为加强引导，大力支持之江实验室、浙江大学、阿里达摩院“一体两核”和特色小镇等数字创新平台建设，集聚高端人才，从2016年开始，杭州市连续3年人才净流入率全国第一；另一方面是发挥市场主体的决定性作用，阿里巴巴、海康威视、新华三等龙头企业依靠技术创新引领数字化潮流，一大批高成长性创业企业依靠数字技术的颠覆式创新得到了快速发展，今年3月出台的杭州市30家“独角兽”企业榜单中，与数字经济相关的有29家。

发挥市场机制优势，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，以创新创业精神与互联网基因叠加推进产业数字化，成为浙江数字经济带动供给侧结构性改革的主要阵地。以数字化改造为路径重塑制造业新优势，实施“十万企业上云”行动计划，“1+N”工业互联网平台体系建设扎实推进，“5G+智能制造”率先应用，吉利汽车、正泰电器、西子电梯等大量传统企业利用数字化转型实现了华丽转身。数字贸易、数字金融更是浙江服务业创新发展的特色亮点，数字丝绸之路带动了开放创新、联动合作，在国际贸易复杂多变的形势下，杭州、宁波、义乌跨境电商综试区建设成效明显，2018年浙江跨境电商出口同比大幅增长。

以“最多跑一次”改革为引领，制度创新与政府服务打造最佳营商环境，激发市场主体创新创业活力，为浙江数字经济创新发展提供了根本保障。浙江各地搭建促进资源集聚和创新创业的平台载体，营造保护产权、支持创新的制度环境，出台包括财政、税收、金融、要素、技术等鼓励创新的激励性政策。通过从平台、制度、政策、服务多方面优化公共产品供给，营造了自由宽松的创业氛围、雄厚扎实的产业基础、要素齐全的公共平台、规范高效的政务服务，构筑了数字经济健康发展的良好生态系统。

（作者：陈畴镛，系浙江省信息化发展研究院院长）

(责编：杨曦、庄红韬)