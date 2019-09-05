原标题：大学生消费青睐新业态新模式

【经济界面】

开学季到了，即将开始大学生活的小魏为自己近一个月的网购消费记了一笔账：换新手机花了4000多元，笔记本电脑6000多元，购买服饰、生活必需品花了1500元左右，此外她还购买了不少书籍。这些都是她为自己的大学生活所准备的行囊。

由于网购已经变成了年轻人的生活方式，许多大一新生开学人未到，包裹已经“先声夺人”。除了智能手机、笔记本电脑和平板电脑“老三样”外，大一新生的开学行囊又增添了不少新物件。

天猫的数据显示，在开学前两周，除了传统的数码产品销量增速飞快外，平衡车、电子阅读器和按摩仪在天猫上销量暴涨，其中眼部按摩仪、颈部按摩仪的销售增速直接翻了一番。此外，被褥、毛毯、换季衣物的销量也水涨船高，也有不少学生购买了防晒霜、护肤品以及书籍等学习资料。

今天，“00后”们已经开始了大学生活，他们对数码产品、时尚产品的关注和需求引领了消费的新趋势。智能消费、定制消费、“互联网+”等新业态、新模式正在不断涌现。而伴随着互联网成长起来、又喜欢尝试新鲜事物的“90后”、“00后”等年轻群体成为了这些新业态、新模式消费的最大“贡献者”。

在文化娱乐消费方面，他们对娱乐内容的需求更加多元化、个性化，喜欢定制满足自己独特需求的文化娱乐产品。他们对喜爱的游戏、影视剧、小说、音乐等休闲娱乐项目更愿意付费；在选择旅游线路时，也更青睐小团定制等注重体验化和个性化的旅游产品。

一些知名的IP（知识产权）也由于大量年轻“粉丝”的存在而不断创造消费热潮。抖音、快手、娱乐节目、热门影视剧都可以带火一家店铺或一个旅游景点。如假期热播的电视剧《长安十二时辰》，让西安再次成为年轻人旅游“打卡”的热门城市。

随着这些年轻消费群体不断成长起来，各类新兴的消费模式和业态也将占领更多市场，并逐渐改变人们的生活习惯和生活方式，这也呼吁更加包容审慎的监管，让新生事物蓬勃健康地发展。

专家解读：

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：

今年上半年，我国网民人数已高达8.54亿人，其中九成以上是手机网民。可以看到，移动互联网新业态创造出了消费新亮点，对于商品消费的高增长有很大贡献。当前，移动互联网等新业态不仅对于消费增长产生了明显的牵引作用，而且促进了线上线下融合，进一步促进了消费潜力的释放。

移动互联网等新业态对促进消费升级发挥重要作用，业态创新促进了传统产业的转型升级，增强了商品的供给能力。大数据、云计算的应用，以及通过将大数据、客户画像分享给上游的生产企业等方式，能够进一步带动精准研发、精益生产，有效降低生产成本，提高供应链的柔性，使得商品本身更容易满足消费市场的需求，因此进一步激发了消费潜力。

“90后”、“00后”等大学生群体都属于互联网的原住民，从小就养成了利用互联网进行工作和生活的习惯。对于这些新业态、新产品和新服务，大学生等年轻群体成为率先的体验者和新业态消费的主力军，他们也在一定程度上促进了新业态的成长。

《意见》明确指出，要实施包容审慎监管。为了更好地促进新业态发展，就要在规范中发展，在发展中规范，不断地完善新业态、新产品、新服务相关的法律法规和标准，为新业态的发展创造良好的制度环境。同时，要为进一步的创新留出足够的空间，使规范与创新之间形成良好的平衡，为创新发展打造更加宽松的环境。

（本报记者 鲁元珍）

(责编：杨曦、庄红韬)