“综改试验”为地方国企改革注入新动力

据报道，上海市政府5日发布《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》。有网民称，“综改试验”为地方国资国企改革踩下了加速器。虽然各个地方的情况千差万别，但在国资国企改革方面有一个共同的方向，就是要通过深化国资国企改革，进一步理顺国资管理体系，培育一流国企。
据报道，《方案》共提出七个方面26条改革举措，概括为“七个着力”。一是着力完善国资管理体制。二是着力推动混合所有制改革，深入推进员工持股，扩大试点范围。三是着力激发企业内生动力。四是着力优化国资布局结构。五是着力完善公司治理。六是着力加强党的领导。七是着力加强统筹协调推进。重点是争取国家相关税收政策在上海先行先试，完善市场主体重组和退出机制，加快解决历史遗留问题。
一些网民指出，上海目前已完成对地方金融国资的统一监管，具备探索深化国有资产统一监管的基础。上海综改试验的实施，将有助于打造党的领导坚强有力、国资监管科学高效、国企活力充分激发、创新驱动不断增强、全面落实国家战略的国资国企改革高地。
我国国资国企改革的号角正相继吹响。有网民提出，原来改革以试点为主，且大多是单个企业试点，“综改试验”是更综合性的改革举措。国有企业的改革，遵循的是由易及难、由点及面、由单项试点到综合推进的改革思路，在前期已经完成多个单项试点改革的基础上，目前基本具备将改革向面扩散、向难进军、向综合转型的新阶段。
网民“一财”认为，开展综改试验是进一步深化国资国企改革的新举措，对于鼓励基层创新、全面推动国资国企改革“1+N”政策在试验区落实落地，增强国资国企改革的系统性、整体性、协同性，以点带面推动全国国资国企改革具有积极意义。
（记者 明航 整理）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】