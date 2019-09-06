原标题：“综改试验”为地方国企改革注入新动力

据报道，上海市政府5日发布《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》。有网民称，“综改试验”为地方国资国企改革踩下了加速器。虽然各个地方的情况千差万别，但在国资国企改革方面有一个共同的方向，就是要通过深化国资国企改革，进一步理顺国资管理体系，培育一流国企。

据报道，《方案》共提出七个方面26条改革举措，概括为“七个着力”。一是着力完善国资管理体制。二是着力推动混合所有制改革，深入推进员工持股，扩大试点范围。三是着力激发企业内生动力。四是着力优化国资布局结构。五是着力完善公司治理。六是着力加强党的领导。七是着力加强统筹协调推进。重点是争取国家相关税收政策在上海先行先试，完善市场主体重组和退出机制，加快解决历史遗留问题。

一些网民指出，上海目前已完成对地方金融国资的统一监管，具备探索深化国有资产统一监管的基础。上海综改试验的实施，将有助于打造党的领导坚强有力、国资监管科学高效、国企活力充分激发、创新驱动不断增强、全面落实国家战略的国资国企改革高地。

我国国资国企改革的号角正相继吹响。有网民提出，原来改革以试点为主，且大多是单个企业试点，“综改试验”是更综合性的改革举措。国有企业的改革，遵循的是由易及难、由点及面、由单项试点到综合推进的改革思路，在前期已经完成多个单项试点改革的基础上，目前基本具备将改革向面扩散、向难进军、向综合转型的新阶段。

网民“一财”认为，开展综改试验是进一步深化国资国企改革的新举措，对于鼓励基层创新、全面推动国资国企改革“1+N”政策在试验区落实落地，增强国资国企改革的系统性、整体性、协同性，以点带面推动全国国资国企改革具有积极意义。

（记者 明航 整理）

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