原标题：央地促科技成果转化政策密集推出

科技创新成果转移转化政策正加快落地。《经济参考报》记者获悉，国家科技成果转化引导基金理事会刚刚结束今年的尽调工作，创业投资子基金即将迎来新一轮扩容，届时规模有望突破300亿元。除资金链外，上海、广东、四川等十余个省市密集出台“地方版”细则方案，北京、山西等地的《促进科技成果转化条例（修订草案）》也在加快征求意见。中央和地方正着力从产业链、服务链和人才链上全面疏通科技创新“最后一公里”梗阻。

引导基金扩围 新一批“在路上”

为促进科技成果资本化、产业化，引导带动社会资本投资科技成果转化，国家科技成果转化引导基金2019年度的创业投资子基金展开了前期的尽调工作。

“对相关申报企业开展尽调，每年有一至两次。国家科技风险开发事业中心刚刚在8月上旬组织了一次尽调活动。”知情人士透露，新一批的国家科技成果转化引导基金子基金成立已箭在弦上。

国家科技成果转化引导基金2018年度共设立6支创业投资子基金，分别为白银科键创新创业投资基金合伙企业、潍坊中科海创股权投资合伙企业、宁波执耳创业投资合伙企业、广东国民凯得科技创业投资企业、北京金科汇晟创业投资合伙企业和常春藤（常州）股权投资基金合伙企业。上述6支基金规模高达49.67亿元。加上2015年、2016年的两批，国家科技成果转化引导基金下设的创投子基金近14支，基金规模近250亿元。我国国家科技成果转化引导基金已达20支，总规模近300亿元。

国家科技成果转化引导基金理事会理事、上海市建纬（北京）律师事务所律师袁毅超表示，近年来国家引导基金在科技成果转化的杠杆作用非常明显，成效也比较显著。“企业对引导基金的申请条件和对未来投融资的限制政策等比较关注，各地政府主导的引导基金也快速发展。基金主要集中于各地区的新一代信息技术、生物技术、新材料、新能源等符合国家产业政策和需求的行业及领域。”袁毅超向《经济参考报》记者表示。

“科技企业成长的过程一般分为0到1、1到10和10到100三个阶段，其中第一部分的0到1阶段，主要包括研发、进入孵化器和成立公司，这个阶段是最难的过程，近90%的公司都会死掉。”从事20余年科技成果转化工作的中科院创业投资管理有限公司副总经理汪斌坦言。

在专家们看来，科技成果转化引导基金有利于发挥财政资金杠杆作用，引导社会资本支持科技成果转化，帮助中小科创企业度过艰难的阶段。

央地协同 成果转化“遍地开花”

促进科技成果转移转化是实施创新驱动发展战略的重要任务，也是加强科技与经济紧密结合的关键环节。早在2016年4月，国务院办公厅印发《促进科技成果转移转化行动方案》，与修订《促进科技成果转化法》、出台《实施〈促进科技成果转法〉若干规定》，形成了科技成果转移转化工作“三部曲”。而《国家技术转移体系建设方案》也第一次提出了国家技术转移体系的概念，并提出了“两步走”建设目标：第一步，到2020年，适应新形势的国家技术转移体系基本建成；第二步，到2025年，结构合理、功能完善、体制健全、运行高效的国家技术转移体系全面建成。

近日，科技部等6部门印发《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》，明确要改革科技成果管理制度。具体来说，将修订完善国有资产评估管理方面的法律法规，取消职务科技成果资产评估、备案管理程序等。

地方层面，促科技成果转化政策更是“遍地开花”。记者初步统计发现，去年以来，四川、陕西、广东、河南、山东、上海等十多个省市相继出台新修订的促进科技成果转化条例。而北京、山西等地的《促进科技成果转化条例（修订草案）》已经在公开征求意见。北京明确提出，科研人员将享有更大成果转化自主权，其中高校院所可将科技成果给予科技成果完成人，转化效益可作为职称评审依据，科技成果转化人才可享受落户、住房等待遇。而山西省将设立科技成果转化引导基金，用于支持重点科技成果转化项目的实施和高新技术的产业化。该基金专款专用，任何单位和个人不得挪用、克扣或者截留。

打通创新发展“最后一公里”

创新是引领发展的第一动力，而科技成果转化和产业化则是创新驱动的最后一个环节。数据显示，目前我国每年有3万项通过鉴定的科技成果、100多万项的专利技术，但能转化为批量生产的仅占20%、能形成产业规模的只有5%，而西方发达国家的科技成果转化率一般在60%-80%以上。

在业内看来，要推动产学研融合，关键在于破解产业和学、研“两张皮”的问题。“过去企业委托高校，一纸合同委托项目，而高校追求的是高水平论文、高水平成果、发明专利；企业的追求是有市场、低成本、高工艺。这两个目标没有同步到一个点上。”中科院某研究所科研人员直言。

除了主观因素外，破除科研成果与市场需求之间的“梗阻”还存在客观因素的影响。“近年来，我们在产学研合作中的思路是瞄准商品化，按照量产的目标去做。但目前公司在科技成果转化过程中，最大的困难仍是研发投入如何更好地与市场相结合。”安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理项兴初此前向《经济参考报》记者表示。

另外，我国科技成果转化总体状况并不理想，转化率远低于发达国家，相当一部分科技成果获得鉴定后就被束之高阁。其中一个重要原因是对科技成果中试阶段的投入不足，缺乏从实验室科技成果到产业化技术的中间平台。

“从组织创新到制度创新再到模式创新，科技成果的转移转化需要注重创新链、产业链、资金链、服务链和人才链的协同。”北京某成果转化第三方平台人士表示，在打通科技成果转化“关键一公里”过程中，制度保障必不可少。另外，相关各方还要真探索，切实打通转化链上的“梗阻”。

(责编：杨曦、庄红韬)