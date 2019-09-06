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银保监会要求加大对生猪产业信贷支持

2019年09月06日23:35  来源：新华社
 

新华社北京9月6日电（记者李延霞）中国银保监会联合农业农村部6日印发通知，要求银行业金融机构进一步加大对生猪产业的支持。对符合授信条件但暂时遇到经营困难的种猪场（地方猪保种场）、生猪规模养殖场和屠宰加工企业，要做好相关金融服务，不得盲目限贷、抽贷、断贷。

《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》要求银行业金融机构创新产品服务模式，建立健全生猪产业贷款尽职免责和激励约束机制。深挖信贷需求，充分调动生猪产业龙头企业力量，推动形成“大帮小”、银企农互助的良好局面。

通知强调，要拓宽抵质押品范围。选取辽宁省、河南省、广东省、重庆市开展土地经营权、养殖圈舍、大型养殖机械抵押贷款试点，积极稳妥推进银行业金融机构拓宽抵质押品范围。支持具备生猪活体抵押登记、流转等条件的地区按照市场化和风险可控原则，积极稳妥开展生猪活体抵押贷款试点。

通知要求，完善生猪政策性保险政策。提高能繁母猪、育肥猪保险保额。立足于长期稳定生猪生产，鼓励具备条件的地方把握时间窗口，持续开展并扩大生猪价格保险试点。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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