原标题：转型升级 这里的企业迎难而上

江苏省苏州市是中国的经济强市，外贸重镇。苏州一地2018年对美国的出口额就占到了全国的12%左右，全市有上万家从事外贸的企业。面对从去年开始，美国一而再、再而三挥起的关税大棒，这些企业是怎样过来的，他们又是如何应对美方让人难以预料的关税政策呢？我们的记者走进了其中几家企业。

66岁的管雪平是江苏省苏州太仓市一家灯具企业的创办人，从1992年开始，他们生产的灯具开始进入美国市场。目前公司有500多员工，出口美国的产品主要是各类LED照明设备。

这些在美国市场需求量很大的灯具，从去年开始就被列入美方向中国输美产品加征关税的目录内。

这额外增加的25%的成本，给管雪平的企业和美国的合作伙伴都带来了不小的压力。

管雪平说：“美国也来过好几批同我们这边来进行商量，他们企业吃不消了，它的压力太大，所以希望我们能降低我们的出口价钱，让它来转嫁它的成本，我们跟它说得也很明白，因为我们本来出口的产品，我们是做OEM（代工）的，我们的利润也可能只有5%到6%之间，如果给它降8%那我们就无法承受，我们只能尽最大的努力，已经答应给它2.5%的降价，来减少它增加关税以后美国公司的压力。其实最后我是这么想的，因为我们中国的生产企业也降不下这么多的成本，美国的进口企业它也拿不出这么多的钱来消化增加的关税，所以最后真正买单的应该是美国的消费者。”

管雪平说，美方合作企业曾表示希望管雪平把工厂转移到越南、柬埔寨、印度等地，来规避关税带来的影响，但管雪平认为这种方式也许对有些企业有效，但对他的企业并不适合。

管雪平说：“（改革开放）这几十年来我们已经建立了全工业的配套产业链，这个是全世界可能找不到第二个像中国这样全产业链一个国家，（东南亚地区）它的劳动力也是有问题的，据他们比较保守的人说，越南的劳动效率是中国的80%，而柬埔寨是中国劳动效率的60%，我们搬迁以后生产成本比中国的生产成本综合加起来高10%左右。”

管雪平当年办厂时，主打市场并不是美国，但一样发展壮大起来了。

俗话说，东方不亮西方亮，美国市场受阻，但全球的灯具照明市场巨大，当然，另起炉灶也有风险。对于欧洲一些市场，灯具的安全标准有所不同，需要重新注册和检测，要符合相应的市场标准才可以进入。好在经过多年的生产和研发，管雪平的公司已经具备了面向不同市场生产的能力。

去年开始，管雪平已经让企业多条腿走路，开拓更多的市场：“去年成功的（莫桑比克）马普托大桥的（照明）建设，应该是今年年初的时候我们完成了这个工作，这个工作就是2000多万元的销售，还有一个是欧洲国家的建设，我们也参与了这样的‘一带一路’建设工作。原来我们的市场极大部分基本上是90%以上都是在美国，去年开始我们也注重国内市场，去年我们在国内市场也接了差不多4000万元订单。”

与荣文库柏公司依然把产业留在国内不同，一些更大型的企业，则需要更全面的布局和调整，特别是苏州外贸量巨大的服装行业。由于美方在加征关税问题上的出尔反尔，不断加码，使得这些企业在与美国客户谈生意时存在很大的不确定性。

王炜所在公司属于上市企业国泰集团的子公司，从做服装面料起家，2005年开始发展到给美国的一些主流时尚服装品牌代工，现在公司总人数已经有近万人，生产的服装90%以上出口到美国市场，这些产品被列入到今年8月美方提出的对中国输美3000亿美元产品加征关税的目录中。这让一向对公司业务游刃有余的王炜也不免忧心。他认为明年春节后订单量会明显减少。

来自四川的杨中平是王炜公司旗下的一家服装加工厂的员工，在厂里工作了将近20年，妻子也是工厂员工，他们在张家港已经安家落户，对于中美贸易摩擦给一线生产带来的影响，他看在眼里。他说：“担心肯定会有，（中美）没有合作肯定会影响自己收入，影响家庭收入各方面都会有担心。感觉还是有底，中国这么大，这么多人，总会有办法，美国单不做，可以做别的地方订单。从没结婚，从小伙子一点点干到这么多年，我希望它（工厂）好下去。”

好在中美贸易摩擦之前，国泰集团就已经开始把产能向海外转移。

江苏国泰国际集团股份有限公司行政总裁谭秋斌介绍：“集团在2017年就进行了我们海外基地的一个布局，实际上这也是抢抓‘一带一路’的机遇，（在）缅甸、柬埔寨、越南这些国家，我们也是加紧设立我们的一个货源基地建设，其实也是支撑我们主营业务出口的。”

面对贸易环境对企业的冲击，国泰集团已经开始在产品质量和供应链上下更深的功夫。

对于贸易摩擦的冲击，苏州市政府也制定了相应的政策和办法与企业共同应对。

苏州市商务局局长方文浜说：“我们也出台了苏州市商务高质量发展高水平开放的50条政策，市委市政府也拿出了5亿多的资金，来支持苏州企业的发展。我们最近苏州政府又出台了鼓励企业内销的一系列政策。”

中美间贸易摩擦一定程度上也倒逼着这些加工贸易、劳动密集型企业进行转型升级。

方文浜说：“我们去年整个苏州的进出口总额超过了3500亿美元，加工贸易占比在整个苏州（GDP）的占比还要将近50%，所以在转型升级这个过程中间，肯定是有一个阵痛期，我们要腾笼换鸟，中美经贸摩擦这个外力加快了我们这个进程，因为本来企业动迁我们要花很大的成本，中美经贸摩擦以后企业主动转移，主动转移以后为我们引进新的、高端的、高科技的、高质量的企业腾出了空间。”

在美国获得博士后学位的龚霄雁是国家“千人计划”特聘专家，2013年他回国在苏州市工业园区创办了一家医疗器械企业，制造心脏支架以及相关产品。

龚霄雁原本计划将美国市场作为公司的主要目标之一，结果后来发现中国国内的市场反应更加强烈。

苏州茵络医疗器械公司董事长龚霄雁说：“2017年2月份的时候，我们拿到了国内的国家医疗器械创新特别审批这样一个审批，就是俗称的绿色通道，现在已经进入临床了，上个月，我们又有另外一款静脉支架也完成了绿色通道的审批。回顾过去几年里面，我们真的是顺应了当时中国资本市场和中国整个医疗器械市场对新产品的渴求。”

依托良好的营商环境，25年来，苏州工业园区已经有近70多个国家和地区的近5000家外资企业在此深耕发展，500多家中外企业设立研发中心。德国机械制造企业儒玛拉特在苏州工业园区落户发展多年，对中国的制造水准、产业链配套和企业的下一步发展充满信心。

德国儒玛拉特公司总经理白世泰说：“中国市场大，这么多年开放之后，延续30多年都发展在7%，现在可能少一点，6%点多，但是还是很大，现在这个市场有很多优势，这个环境挺好的，各方面从法律等各方面都是很稳定的，我们做投资各方面需要一个稳定的环境，我们最近，去年是第20周年，做出决定买一块土地建立新的厂房，这也是代表我们对中国市场，对苏州，对园区的信任和信心。”

东方不亮西方亮。严峻的外贸形势逼迫众多出口加工企业加速开拓新的国际国内市场，进行产业的转型升级。同时我们也要看到，中国企业也具有自己的明显优势。美国加征关税的中国商品当中，有很多大项80%以上甚至100%都需要从中国进口，换句话说，美国市场对中国制造的依赖度很高，也很难马上找到别的替代渠道。发挥自己的规模经济优势、产业集聚优势、上下游产业链优势，增加自己的不可替代性，对出口企业来讲，冬天的严寒里也蜇伏着新的希望。

《新闻联播》 20190908 【风雨无阻 坚定前行】江苏苏州：智能制造引领产业升级

不稳定的世界经济前景，给外向型经济地区带来了很大的压力。如何将市场压力转变成转型升级的动力？来看本台今天发自江苏省苏州市的报道。

白世泰是苏州工业园区内一家德国自动化设备制造企业的总经理。最近，他正在谋划新的投资计划，他的企业刚刚在附近拿下一块地，准备建新工厂。

已经在这里扎根20年的德国企业博世汽车部件公司，刚刚用上新的研发大楼。他们正在努力将研究领域延伸到自动驾驶、互联工业这些与未来紧密相关的新兴技术产业。

虽然眼下世界经济增长放缓，不确定性增强，但增资苏州的步伐并未受到影响。今年上半年，苏州市新设外商投资项目475个，实际使用外资31.1亿美元，增长15.9%。不断增资的背后，苏州良好的产业基础是一个重要原因。如今，紧跟智能化、数字化的趋势，苏州正在打造新的智能制造平台，助推企业的转型升级。

在苏州市高新区，一个由政府投资1.7亿元打造的全国首个智能制造融合发展中心大楼刚刚建好。明年五月投入使用后，将有一批先进的工业互联网企业、智能制造企业等入驻这里。

以智能制造为代表的一系列技术改造，正在改变企业的生产方式。

在这家小家电制造企业，只要把物料从生产线的一端投进来，每9秒钟就会生产出一个检测合格的核心部件。智能化制造，让车间劳动力生产效率提升了60%，主材报废率也降低了60%。

在国内规模最大的电动工具生产制造基地之一——宝时得科技，一条全新的自动化生产线两周前刚刚投入运行。

正是因为企业产品和技术升级的加快，上半年，虽然过去一直高度依赖的美国市场销售份额从60%下降到40%，新产品却帮助企业打开了欧洲、俄罗斯、印度等新市场，保持了企业的产销稳定。

加大技改练好内功，成为苏州制造业企业应对挑战的选择。今年1至7月份，苏州市以装备智能化升级改造为主的技术改造投资完成511.4亿元，同比增长14.6%。

以智能制造为切口，今天的苏州正在推动新一轮产业升级，实现向价值链的高端攀升。

(责编：庄红韬、杨曦)