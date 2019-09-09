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我国前八个月进出口总值同比增3.6%

记者 王文博 北京报道

2019年09月09日08:25  来源：经济参考报
 
原标题：我国前八个月进出口总值同比增3.6%

　　9月8日，海关总署发布前八个月我国外贸进出口情况。数据显示，今年前八个月，我国外贸进出口总值20.13万亿元人民币，较去年同期增长3.6%，继续保持平稳增长势头。

　　具体数据显示，1至8月，我国出口10.95万亿元，增长6.1%；进口9.18万亿元，增长0.8%；贸易顺差1.77万亿元，扩大46%。其中，8月当月，我国进出口总值2.72万亿元，增长0.1%。

　　海关总署统计分析司司长李魁文表示，当前国际经济、贸易增长放缓，但我国外贸进出口一直表现出很强的韧性，单月进出口连续五个月超过2.5万亿元。

　　在总体规模保持稳中有进的同时，我国进出口结构也不乏亮点。统计显示，前八个月，我国机电产品出口6.34万亿元，增长5.6%，占出口总值的57.9%。其中，电器及电子产品出口2.83万亿元，增长7%；机械设备1.87万亿元，增长3.3%。

　　另外，民营企业进出口快速增长，所占比重提升。前八个月，民营企业进出口8.49万亿元，增长11.2%，占我外贸总值的42.2%，比去年同期提升2.9个百分点。其中，出口5.61万亿元，增长13.7%，占出口总值的51.2%；进口2.88万亿元，增长6.6%，占进口总值的31.3%。

　　“中国既是‘世界工厂’，也是‘世界市场’。今年以来我国出口商品结构持续优化，扩大进口迈出坚实步伐，民生消费类产品增长较快。”李魁文说，1至8月份，猪肉、牛肉和水海产品分别大幅增长66.1%、65.2%和38.5%。下一步，我们将全力做好稳外贸、稳外资相关政策的落实，持续优化口岸营商环境，全力促进外贸稳中提质。

(责编：杨曦、庄红韬)
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