原标题：中国开放加码 激发全球经济新动能

当前，全球经济面临下行压力，中国经济仍彰显巨大韧性和潜力，在不断积累新动能的同时，正在全方位开放中加速与世界的创新合作。

在刚刚结束的中国发展高层论坛专题研讨会上，来自政府的高层领导、全球商界领袖、国际组织、中外学者对中国经济前景和巨大的市场空间持乐观态度，认为中国近两年有条件保持6%以上的增速，2020年后经济增量依然是全球最大。中国更大力度的改革开放举措，以及持续推进的创新和产业升级，在不断释放中国经济增长潜力的同时，也将为世界经济注入新的活力和潜力。

中国经济彰显巨大韧性和潜力

面对复杂多变的国际经济形势，中国经济仍然保持稳中有进的发展态势，彰显巨大的韧性和潜力。国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆介绍，今年上半年，国内生产总值同比增长6.3%，经济增速在主要经济体中位居第一。不仅如此，供给侧结构性改革持续推进，需求拉动协调性明显增强，产业升级步伐稳步加快，创新驱动力不断增强。我国2019年全球创新指数排名跃居世界第14位。

中国经济韧性也得到不少外资企业认同。“中国是我们最重要的市场之一。过去13年我们投资了50亿美元。”KKR集团全球合伙人兼大中华区总裁杨文钧表示，中国有着最庞大的千禧一代人群，消费潜力巨大；中国产业技术和基础设施不断升级，一些非常了不起的中国公司比如阿里巴巴、腾讯等，在人工智能、物联网、大数据等领域已经在引领趋势发展。

对于中国未来经济增长的动力和空间，清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春认为，中国经济发展最重要的是潜力和创造力。充分发挥地方政府和企业的积极性可能会产生无穷的创造力。

“我国最近两年依然有条件保持6%以上的经济增速，2020年后经济增量依然全球最大。”全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副理事长刘世锦表示，中国经济下一步的增长动力还来源于低收入群体的收入增长。如果中国中等收入群体实现倍增目标，也就是从目前的四亿人增长到八亿至九亿人，将会为中国经济提供直接的增长。

“通过一系列举措真正提升中等收入群体收入和社会保障，通过改革不断释放增长潜力和提升增长效率，中国不但会保持自己增长的韧性，保持稳健的增长，还会为全球经济注入更多的活力、潜力，带来更多的稳定性。”敦和资产管理有限公司首席执行官张志洲说。

高水平开放加快释放红利

过去40年，中国从相对封闭的经济体不断扩大开放，融入到世界经济体系中，取得了巨大成就。国务院发展研究中心副主任隆国强指出，特别是在过去六年时间里，我国提出了“一带一路”倡议，先后建立了数个自由贸易试验区，在开放领域采取了大力度的举措。

“当下中国经济的开放是全面开放、制度型开放和自主开放。”隆国强说，自主降低进口关税水平，从9.8%降到7.5%，开放了大量外商投资新领域，创造性地举行了中国国际进口博览会，提出“一带一路”倡议，积极参与WTO改革，充分彰显了中国作为一个负责任的大国，致力于推动建设开放型世界经济。

宁吉喆表示，下一步，中国将进一步推进高水平开放，发展更高层次的开放型经济。

关于具体开放举措，宁吉喆透露，一方面，将扎实推进共建“一带一路”，以贸易、投资、金融等领域合作为依托，以推进重大项目合作为突破，积极推进高效畅通的国际大通道建设，合作打造“六廊六路多国多港”主骨架，促进中国与发达国家双向贸易、投资和第三方市场合作。另一方面，将进一步放宽市场准入，打造国际一流营商环境。全面落实2019年版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录；抓紧制定配套法规，确保外商投资法于明年1月1日有效施行；持续推进在政府采购、标准制定、资质许可等方面一视同仁，落实外资企业同等待遇。

中国还在采取措施促进形成强大的国内市场，以持续增大对外资的吸引力。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，我们做好内需市场，也会吸引全球的研发投资、技术投资、信息投资等大规模进入中国。

中国的开放举措得到外资公司的普遍认可。“在过去40年，可口可乐在中国投资超过了130亿美元。”可口可乐全球副总裁马修·埃科斯说，最新的外商投资法得以推动，很快就会实行，还有新自贸区建立等一系列开放举措正在路上，更加坚定了可口可乐在中国发展的决心。

与会嘉宾认为，中国的开放正不断加速，将会给中国经济、区域经济乃至全球经济的发展带来更为积极的影响。

创新合作为世界经济注入新动力

开放、合作、创新将为中国以及世界经济增长注入强劲动力。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示，低成本优势在中国已经消失，现在要做的是通过创新和产业升级来支持和促进经济发展。目前中国创新和新产业发展势头良好，但“僵尸企业”仍未得到快速有效地解决，未来仍需进行制度性、结构性改革，来支撑长期的经济改革和增长。如果改革稳步进行，中国经济就能以健康的水平继续发展。

从世界经济来看，国务院发展研究中心创新发展研究部研究员吕薇认为，经济全球化促进了创新要素在全球的流动，推动了全球范围内的开放与合作创新。全球创新合作加快了新技术的研发、应用和扩散，提高了创新效率。要构建一个竞争多元、合作、兼容的国际创新体系。

“由于全球化发展，以及投资、贸易、人文和科技交流等，发达国家的很多知识能够外溢到发展中国家来。中国过去40年的发展正是得益于此。”中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲指出，目前全世界仍存在巨大的科技鸿沟，要进一步发展国际创新合作，要促使发展中国家更快地发展，在创新能力、科技水平、科研体系方面缩短和发达国家的差距。

“在新的全球创新浪潮和产业革命中，没有哪一个国家能完全占支配和主导地位，大家需要合作才能共享繁荣。”中国发展研究基金会副理事长卢迈说。

国务院发展研究中心副主任王一鸣也表示，当前，新一轮科技革命和全球治理变革，使经济全球化处在调整和重塑历史关口，世界各国都需要适应新趋势，自我调适并协调彼此利益，共同打造一个更加开放包容、普惠平衡、公正共赢的“全球化升级版”，才能携手应对挑战，共享机遇和繁荣。

(责编：杨曦、庄红韬)