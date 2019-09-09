人民网>>财经

专项债再提速扩容 力促有效投资

财政部详解专项债：用于交通等基建，优先考虑今冬明春可施工项目

记者 孙韶华 北京报道

2019年09月09日08:26  来源：经济参考报
 
原标题：专项债再提速扩容 力促有效投资

　　作为逆周期调节的重要举措，专项债提速扩容、精准加码稳投资补短板释放出明确信号。《经济参考报》记者从财政部获悉，发行节奏方面，专项债将再提速：确保9月底前全部发行完毕、10月底前全部拨付到项目，提前下达2020年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效；在资金投向方面，“资金跟着项目走”，专项债使用范围和可用作资本金的范围进一步扩大，涵盖交通、能源、民生等重大项目，同时明确各省专项债用于项目资本金的比例为20%左右。业内指出，进度更快、范围更广、发力更精准，专项债拉动基建效应将更明显，预计四季度开始显现。

　　加快发行使用地方政府专项债券，是规范地方政府举债融资的重要举措，对于深化供给侧结构性改革、促进扩大有效投资等具有重要意义。

　　去年底以来，中央和国家层面多次就专项债做出部署。中央经济工作会议强调，要较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。今年政府工作报告要求，要有效发挥地方政府债券作用，合理扩大专项债券使用范围。9月4日召开的国务院常务会议部署精准施策加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。

　　据财政部介绍，截至8月末，各地已安排使用新增债券22011亿元。其中，已安排使用新增专项债券15902亿元，约占同期已发行新增专项债券的80%。已安排使用的新增专项债券资金中，用于交通基础设施、市政建设、保障性住房、科教文卫、农林水利等稳投资、补短板领域资金投入约占62%。

　　对于提前下达明年部分新增额度的考虑，财政部副部长许宏才在财政部6日举行的发布会上说，经十三届全国人大常委会第七次会议通过，授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额（以下简称新增限额）的60%以内，提前下达下一年度新增限额（包括一般债务限额和专项债务限额）。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。

　　许宏才表示，上半年我国经济延续总体平稳、稳中有进态势。当前，要着眼补短板、惠民生、增后劲，进一步扩大有效投资，今年限额内地方政府专项债券要确保9月底前全部发行完毕，10月底前全部拨付到项目上，督促各地尽快形成实物工作量。同时，按规定提前下达明年专项债券部分新增额度，做好各项准备工作，确保明年初即可使用见效。

　　对于扩大专项债使用范围，许宏才表示：“本次专项债券使用范围较原来有所扩大，主要是财政部根据地方上报项目和实际情况，扩大投资用于民生领域。”

　　许宏才介绍说，根据向地方了解的项目准备情况，此次拟提前下达的专项债券重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利、城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。“其他领域符合条件的项目如准备充分、短期可形成实物工作量，也可以给予支持。不符合专项债券政策范围的无收益项目，应通过一般债券或财政资金给予支持。”（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved