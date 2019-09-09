原标题：长三角锻造高质量发展“新硬核”

苏浙沪皖，四省市经济体量在全国占比约为24%。在全国经济版图中，长三角区域扮演着关键的“引擎”角色。

上半年，苏浙沪皖经济增速分别达到6.5%、7.1%、5.9%和8%，区域加权平均增速高于全国约0.5个百分点，“火车头”表现稳健、动力十足。

在我国经济迈向高质量发展的征程中，长三角依旧一马当先。

“长三角引擎”悄然升级

7月22日，首批25家科创板企业股票在上交所上市交易，其中12家来自长三角地区。科创板“长三角板块”的崛起，映射出创新创业为这片经济沃土注入强大动力。

在首批上市的25家科创板企业中，科创板证券代码“688001”的华兴源创来自苏州，是国内领先的工业自动检测设备和整线检测系统解决方案提供商。华兴源创负责人陈文源表示，科创板不仅能解决科技企业的融资难题，还通过注册制、发行价市场化等灵活机制，帮助一批初具规模的中型科技企业更好地参与国际竞争。

实业高地长三角，围绕实业的创新创业，积蓄稳健和强劲的发展动力潜力。

上半年，浙江省生产总值28256亿元，按可比价计算，同比增长7.1%，增速领跑沿海经济大省。其中，第三产业增加值15789亿元，增长8.3%；数字经济核心产业增加值同比增长14.8%。

浙江数字经济“一号工程”，正在引导量大面广的民营企业数字化转型：从以往“成本竞争”转向“效率优势”。

在浙江喜临门家具股份有限公司总部的弹簧机车间内，数据中心通过5G信号派发生产指令，产线09弹簧机接收指令信息后，迅速开始生产床垫弹簧。这是绍兴市利用5G技术建立的首例服务实践工业互联网应用，也是全国家具行业的首例5G工业互联网实践，由绍兴移动协同中移上海研究院、融创公司，联合浙江喜临门家具股份有限公司打造。

“有了5G的加持，企业设备综合效率同比提升20%，产品质量合格率同比提升11%。从成本上看，在机床有线部署的情况下，单台成本在3000元左右，而5G通信成本降到1000元/台以下。”喜临门家具股份有限公司首席信息官费钟海说。

“数字化转型，是浙江民营经济提升整体竞争力的一次革命。”浙江省工业和信息化研究院院长兰建平认为。

中国移动杭州5G试验网赋能交通、工业自动化、智慧医疗、物联网、智慧城市等，中国电信浙江首条5G公交车体验专线正式投入使用……目前，浙江省与中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔等联合行动，全面展开5G商用实践，建设5G产业发展集聚区、5G创新应用示范区。

去年全年，上海生物医药行业产值与精品钢材制造还有50多亿元的差距，但从去年第四季度起，生物医药开始逐月反超，到了今年上半年，生物医药产值超过精品钢材制造68亿元。

今年5月底，辉瑞普强全球总部正式落户上海，这是跨国药企首次在中国设立全球总部；6月，罗氏制药宣布，历时三年投资8.63亿元的上海创新中心将于今年年底竣工。

日前，复宏汉霖松江生物医药产业化基地落子长三角G60科创走廊，标志着上海在创新生物药领域的又一重大布局。未来，这一占地200亩的智能生物医药基地，将兼具研发和生产功能，满足20到30个产品全球销售的产能需求，其中包括5到10个生物类似药产品、10到20个创新药产品，主要用于肿瘤等疾病的治疗。

重大投资项目集聚落地

今年以来，长三角地区固定资产投资势头良好，一批大项目、新项目、优项目加快集聚落地，积蓄当期和后期发展动能。

在上海，临港地区的特斯拉超级工厂建设工地依旧热火朝天，工厂主体基本完成结构封顶。这是我国新能源汽车领域放开外资股比后首个外商独资项目，预计最快今年年底可以交付首批新车。

上海市发展改革委主任马春雷表示，上海目前正在建设一个以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代化产业体系。今年是上海产业项目的重点建设年，下半年计划开工建设的产业项目大概有220个，总投资额大概在2000亿元左右，这些项目都在有序推进过程中。

在先进制造业高地苏州，中科曙光的中科院安全可控信息技术产业基地在昆山全面推进，项目总投资超100亿美元，是苏州近年引进的单体投资规模最大、创新引领能力极强的项目之一。

江苏省统计局副局长刘兴远介绍，在大项目带动下，二季度以来，江苏固定资产投资“一路上扬”，特别是高新技术产业投资，占全部投资的比重为14.5%，对全省投资增长贡献率超过三分之一。

今年以来，一批大项目、新项目、优项目在长三角落地、生根，产业辐射力越来越强。

维信诺柔性AMOLED 6代线，滁州惠科光电TFT-LCD 8.6代线产品下线，蚌埠中建材国内首条自主研发8.5代显示玻璃基板生产线点火，视涯硅基OLED项目扩大投资，联宝科技新增年产1000万台/套智能产品、之奇美超宽幅偏光片等新项目加快落地……

承接苏浙沪产业溢出，发展空间广阔、科教资源雄厚、人力资源丰富的安徽省，先进制造业后发优势凸显。今年上半年，安徽省电子信息制造业实现技改投资增长28.2%，高于全省制造业技改投资11个百分点、全部工业技改投资13个百分点。

在浙江省，“最多跑一次”改革近三年攻坚突破，让重大投资项目加速落地见效。

今年4月，浙江省发改委印发《浙江省一般企业投资项目审批“最多90天”工作指引（试行）》，规定一般企业投资项目，从项目赋码备案到竣工验收全过程审批时间不超过90天，其中项目立项、规划许可、施工许可三个阶段审批总时间不超过60天，竣工验收阶段（包括公用事业接入审批、核发不动产证）审批时间不超过30天。

目前，浙江省总投资7539亿元的600个重大项目正在如火如荼建设。上半年，浙江省固定资产投资同比增长9.7%，其中高新技术产业投资同比增长21.3%。

地处浙江大湾区建设中心腹地的万向创新聚能城项目，拟投资680亿元，建设17个UNIT二楼车间和地下空间，引进国际领先的自动电池生产线，并同时支持国内设备和公共工程设施。项目建成后，将形成年产80G瓦时电池的生产能力。

区域协作“相向而行”

随着长三角各地分工合作、错位发展，区域协作“相向而行”，形成更加紧密的区域发展共同体，长三角一体化进入全新的发展阶段。

初步核算，上半年安徽省生产总值15664亿元，按可比价格计算，比去年同期增长8%，居全国第六位。其中，第二产业增加值7079.3亿元，增长8.3%；第三产业增加值7555.1亿元，增长8.5%。“安徽在长三角合作中，第一是不可缺少的，第二是不可替代的。”浙江大学中国新型城镇化研究院院长吴越说。

专家认为，在城市新型城镇化发展过程中，产业和交通互联互通，长三角一体化中的安徽，科技创新、新兴产业方面优势明显。数据显示，这方面的积极变化正在发生。

安徽省发展改革委介绍，今年前七个月，沪苏浙来皖投资在建亿元以上项目2030个，实际到位资金3437.6亿元，同比增长17.1%；占省外资金来源地比重自2016年以来首次达到50%，同比提升4.6个百分点。其中，江苏省位居来源地首位，在建亿元以上项目913个，实际到位资金1558.3亿元，同比增长21.1%；浙江省位居来源地第二位，在建亿元以上项目727个，实际到位资金1095.4亿元，同比增长17.3%。

投资攀升的背后，是这一区域内部产业协作相向而行、互利共赢，内生动力凸显。

“从谈合作到注册成立公司，花了三个小时。从签约到证照齐全开工建设，只用了30个工作日。”上海尊马汽车管件股份有限公司相关负责人吴刚说，在上海发展产业“腾笼换鸟”的契机下，该公司升级搬迁到了安徽省马鞍山郑蒲港新区现代产业园区。

今年3月，在郑蒲港新区行政服务中心主任何韬等工作人员的推动下，上海尊马汽车管件股份有限公司与韩国WSG合资的项目开工建设，其生产的流体管件用于芯片先进制造厂的建设，是中国大陆较为稀缺的高端管件。

在长三角一体化背景下，极具针对性的放管服改革，也为区域产业协作提供动力。

8月22日，浙江省嘉兴市首张“跨省通办”新办企业营业执照在该市秀洲区颁发。在网上填写提交材料后，王正华在家中就收到了这张快递邮寄过来的营业执照。从苏州市吴江区盛泽镇，到嘉兴市秀洲区王江泾镇，开办商贸企业的王正华成为这张营业执照的持有人。

长三角一体化国家战略背景下，政务服务环境是群众和企业关注的重要领域。地域相近、人缘相亲的秀洲区和吴江区，在这个课题上进行了许多有益探索和实践。今年4月19日，两地签署江浙毗邻地区一体化战略合作框架协议，明确将在党建、产业、民生、文化、生态等重点领域开展深度合作。

上半年，浙江省嘉兴市南湖区直接或间接从长三角引进内资项目60个，占全区新引进内资项目的七成以上。其中，从上海引进的总投资达110亿元的百亿级产业项目中晶大硅片，将致力于打造世界一流的300mm单晶硅片，项目投产后将打破德国、日本长期垄断地位，并实现年产值100亿元、税收超10亿元。

“科创走廊”全线铺展

今年以来，长三角一体化明显加速，发展规划纲要、地方行动方案、合作协议等陆续出台，产业协作、优势互补、避免同质化竞争等意识不断强化。

8月，长三角G60科创走廊通航产业联盟筹备会在安徽省芜湖市召开，会议初步确定长三角G60科创走廊通航产业联盟将于今年9月正式成立。

通航产业作为新兴产业，是我国经济发展的新增长点，联盟成立后将充分发挥长三角G60联席会议的桥梁纽带作用，以提高通航产业发展质量为主线，以广大成员的需求为牵引，更加突出导向性和创新性，大力促进区域航空产业发展，切实加强基础性和长远性建设，积极为广大通航企业做好服务。

长三角一体化正在明显加速。记者了解到，长三角三省一市正在编制区域产业地图，推进科技创新一体化、产业发展一体化，瞄准集成电路、新型显示、大数据、人工智能、新能源汽车等打造一批世界级产业集群。

今年5月，长三角G60科创走廊人工智能产业联盟揭牌成立，人工智能、机器人、汽车、装备、电子等相关企事业单位、高等院校、科研机构等组成AI“朋友圈”，旨在推动长三角G60科创走廊九城市人工智能资源共享、聚合创新、体系建设，促进人工智能技术研发、应用创新和产业化。

库卡、科大智能、柯马等优质企业纷至沓来，上海松江洞泾人工智能特色产业基地科创成果涌现，长三角G60科创走廊九城市人工智能产业联盟，进一步扩大AI“朋友圈”。

近日举办的2019长三角G60科创走廊联席会议上，上海松江，浙江嘉兴、湖州、杭州、金华，江苏苏州，安徽宣城、芜湖、合肥九地之间签署了86项区域一体化重大合作项目，总投资额达2192亿元。

生物医药产业联盟、创新创业科创联盟、智能装备产业联盟……以G60高速公路为主轴，贯穿长三角区域的一条“科创走廊”，正全线铺展。

3月，湖州民营企业“蓝箭航天”自主研发的新一代运载火箭动力系统——天鹊80吨液氧甲烷发动机半系统点火试车试验成功，所有核心部组件的稳定性均一次性通过考核。

蓝箭航天智能制造基地总经理杜方平说，长三角区域优势互补、一体化盘活多种资源，企业已经和三省一市的十几家航空航天企业、高端装备制造企业以及科研院所展开了紧密合作和产业协同。

太湖南岸、长三角中心腹地的浙江省湖州市，凭借物流装备、新能源汽车、智能电梯、地理信息、农机、节能环保装备、数控机床及关键部件等规模超千亿的智能装备产业集群，成为长三角G60科创走廊智能装备产业联盟的牵头组建城市。

(责编：杨曦、庄红韬)