原标题：改善营商环境也要关注小商户权益

国务院第六次大督查重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查。全国各地在为企业改善营商大环境的同时，是否忽略了小商户们的生存环境？除了被强迫注册公司、承担不合理费用外，各地小商户还面临着哪些不合理的收费问题？

为推动党中央、国务院重大决策部署落地生效，国务院决定开展第六次大督查。按照统一安排，从9月2日起，16个国务院督查组分赴16个省（区、市）进行实地督查。根据中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标任务，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施贯彻落实，国务院第六次大督查重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查。

第六次大督查突出经济运行和改革发展中的工作重点，聚焦人民群众和市场主体反映强烈的工作难点。日前，国务院督查组在成都、长春等地都发现了一些问题——成都市有社区强制要求商户办理企业营业执照；长春市部分商业综合体、农贸市场、产业园区商户的商业用电存在价格高、收费不透明等问题；安徽蚌埠人社局下属企业长期乱收费问题；江西落实ETC优惠政策不力……

去年以来，各级地方政府都把改善营商环境作为激发企业活力的重要抓手，收到了明显效果。对于企业来说，由于政府实施了一系列改革措施，到政府部门办事更方便了，项目审批时间也更短了，多种成本都在大幅降低。不过，经营规模远不如大中企业的部分地方小商户就没有大中企业那么幸运了。

比如，这次督查组在成都发现的问题，成都市双流区九江街道万家社区“钰兴物流园”里的77户商家基本上是个体或家庭小本经营，符合个体工商户注册规定，但都被万家社区要求注册为公司，否则就要被清出市场，如果不是商户反映和督查组的及时介入，这些商户要么被赶出市场没有立足之地，要么被迫注册为公司承担较高的运营成本。

这些商户之所以被要求注册为企业，原来是社区一工作人员为了自己的私利——让小商户到指定的地方有偿办理公司设立登记、刻章等手续，并接受价格为每户每月200元的记账服务，而代办公司是社区工作人员亲属所开。

长春部分小商户电费明显高于当地规定的目录电价（每度电目录价格0.7375元，商户电价1.2元至1.4元不等），这就导致小商户成本增加，生意受到影响。

小商户电价高的原因是，物业公司在转供电环节私自增加收费，吉林省有关文件明确要求，转供电主体收取电费应该按照目录电价执行。相关物业公司利用自己的“租赁权”从小商户身上赚取了电费差价，而这些小商户则承受着极不合理的用电成本。

以上问题目前已被国务院督查组通过暗访发现，之后将作严肃处理。一些基层政府工作人员“乱作为”增加了市场主体负担，损害人民群众对“放管服”改革的获得感。我们要认真反思，发现一个问题，整改一类问题，切实营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

虽然这两个案例的结果还算圆满，但某些基层组织利用手中的特权侵犯小商户合法权益的现象却值得我们深思。全国各地在为企业改善营商大环境的同时，是否忽略了小商户们的生存环境？除了被强迫注册公司、承担不合理费用外，各地小商户还面临着哪些不合理的收费问题？

虽然小商户在解决就业、增加税收等各方面不如大中型企业贡献那么大，但小商户方便了市民消费，解决了少量就业，也交纳了相应的税费，对经济社会发展起到了一定的积极作用。因此，全国各地在为企业改善营商大环境的同时，也应更多地关注小商户的营商环境。小商户虽然是小本买卖，但其社会价值不容小视，各地有关方面应主动彻底清理基层涉及小商户的不合理、不合法的乱收费现象，并对基层特权加强监督约束，而不是坐等督查组通过暗访等方式来解决问题。

(责编：罗知之、庄红韬)