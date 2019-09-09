我国货物进出口总值连续5个月超2.5万亿元

经济日报-中国经济网北京9月8日讯（记者 顾阳）海关总署9月8日发布的数据显示，8月份，我国货物进出口总值2.72万亿元，同比增长0.1%，连续第5个月保持在2.5万亿元以上。

贸易多元化拓展取得显著成效。据统计，前8个月，我国对欧盟、东盟等主要贸易伙伴进出口均保持较快增长。其中，欧盟仍为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值达3.15万亿元，增长9.7%，占我外贸总值的15.6%，我对欧盟出口1.9万亿元，增长11.8%；东盟为我国第二大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为2.74万亿元，增长11.7%，占我外贸总值的13.6%，我对东盟出口1.53万亿元，增长15.7%。

前8个月，中美贸易总值为2.42万亿元，同比下降9%，占我外贸总值的12%。其中，我对美国出口1.88万亿元，下降3.7%；自美国进口5450.1亿元，下降23.5%；对美贸易顺差1.33万亿元，扩大7.7%。

同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.83万亿元，增长9.9%，高出全国整体增速6.3个百分点，占我外贸总值的29%，比重提升1.7个百分点。

(责编：曹昆)