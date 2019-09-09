【稳外贸强信心】宁波企业多元化布局厚植外贸后劲

经济日报-中国经济网编者按做好稳外贸工作，关键在于进一步扩大对外开放，更加注重以市场化改革和运用经济手段增强企业内生动力。在外部市场不确定性不稳定性因素增多、贸易保护主义抬头的背景下，政府如何做好稳外贸工作？优化营商环境该从哪里发力？企业如何提升参与国际市场竞争的能力？为此，经济日报-中国经济网记者深入一线，就这些话题进行采访调研，推出相关报道，敬请读者关注。
“今年1月至7月我们出口64.97亿元，同比增长了21.2%，进口同比增长了5.4%。”中基宁波集团副总裁应秀珍喜不自禁，“即使是在五六月份，我们的出口也没有下降，增长势头不错，特别是对‘一带一路’沿线国家和地区出口猛增。”
中基集团的表现，正是宁波市进出口贸易的一个缩影。据宁波海关统计，今年1月至7月，宁波进出口贸易总值达5213.3亿元，同比增长9.4%。
“当前，宁波外贸向好的局面没有改变。”宁波市商务局相关负责人表示，当下，宁波外贸正重新审视未来发展策略和方向：一方面，企业紧紧抓住全球价值链、产业链重构机遇，加快创新步伐，加快参与“一带一路”建设和国际产能合作，以多种形式推进市场多元化、经营国际化；另一方面，针对众多中小企业需求，宁波在浙江全省率先出台“稳外贸新十条”，从加强信保和融资支持、提升跨境电商发展、提升贸易平台发展能级等10个方面入手，推出26条具体举措，帮助和引导企业积极应对变化、树立信心。
宁波在深度开发欧美等传统市场的同时，许多外贸企业以建设“一带一路”综合试验区为契机，大力拓展新兴市场。1月至7月，宁波对“一带一路”沿线国家和地区外贸表现持续抢眼，对俄罗斯和巴西进出口额增长明显，同比分别增长35.5%和20.9%。而随着“17+1”经贸合作示范区建设深入推进，宁波对中东欧17国进出口额达164亿元，同比增长10.9%。
作为“稳外贸”的主力军，民营企业的进出口总额继续领跑其他类型企业，占同期宁波市进出口总额的67%。这一比重比去年同期增加了2个百分点。宁波民企外贸发展动能不断加快，涌现出舜宇、均胜等一批全国“单打冠军”。申洲、乐歌、百隆东方、公牛等一批传统企业也通过增设海外生产基地和海外仓、对接上游供应商等方式，带动产业提质增效，成为外贸新的增长极。
值得一提的是，新业态成为宁波外贸增长的新动力。2019年1月至7月，宁波跨境进口验放单量5688万票，同比增长28.6%，货值102.9亿元，同比增长38.6%。其中，进口单量和交易额均居全国第一。1月至7月，全国累计1313.9万人次从宁波购买了跨境进口商品。
同时，被业界称为外贸产业“全能保姆”的世贸通、中基惠通、一达通等外贸综合服务平台，成为小微企业接单“利器”。目前,世贸通平台客户超过1.5万家。最近，宁波赛柯国际贸易有限公司通过世贸通平台，将一批气泵发到罗马尼亚。公司负责人说：“世贸通平台通过大数据筛选、精准匹配，为企业推送客户。后续的出口、物流、金融、保险等环节，平台也能提供一站式服务，给企业开发和拓展新市场增添了信心和底气。”（经济日报-中国经济网记者 郁进东）
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