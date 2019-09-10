部分水果价大幅回落！8月CPI今公布 或继续处于“2时代”

中新经纬客户端9月10日电 (董湘依)国家统计局今日(10日)将公布2019年8月份全国居民消费价格指数(CPI)。机构预计，8月份CPI同比涨幅或将连续六个月处于“2时代”。
CPI同比涨幅或连续六月处于“2时代”
国家统计局数据显示，7月份CPI上涨2.8%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。创下了自2018年3月份以来的新高。其中，食品价格上涨9.1%，影响CPI上涨约1.74个百分点；非食品价格上涨1.3%，影响CPI上涨约1.04个百分点。
据中新经纬客户端统计，截至9月9日，17家机构对8月份CPI同比涨幅的预测平均值为2.6%，其中，预测最低值为2.3%，最高值为3.0%。
机构对8月份CPI同比涨幅预测值。来源：Wind
给出最高预测值的西南证券分析师杨业伟认为，商务部食用农产品价格指数在8月最后一周环比上涨3.0%、2.0%和0%的假设下，8月份CPI同比分别录的3.0%、2.9%和2.8%水平。考虑到8月以来商务部价格周环比持续在2%左右，因而CPI同比增速很有可能达到2.9%-3.0%左右，接近3%水平。
华泰证券首席宏观研究员李超分析认为，下半年猪价环比可能继续呈现一定幅度的上涨，但鲜果价格三季度以来如期回落、今年夏季台风天气对菜价扰动不大，其他食品价格暂未出现明显涨价风险，预计8月份CPI环比涨幅为0.4%，同比涨幅为2.6%。
华创证券张瑜团队表示，食品方面，尽管猪肉飙涨，但食品项价格环比还是低于季节性的；非食品方面，WTI原油价格环比下跌5%，核心CPI则由于较低的经济预期预计仍然表现低迷。结合翘尾因素回落0.7个百分点，预测8月份CPI将下滑至2.4%。
部分水果价格大幅回落
食品价格中，猪肉、鲜果等价格是影响CPI食品价格涨幅变动的重要因素。多组数据显示，8月份，猪肉价格和水果价格呈现出相反的表现。
今年以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响，我国生猪产能下降，造成了市场供应偏紧，价格上涨。通过下图可以看出，今年3月开始猪肉价格步入上行通道，进入8月份，猪肉价格持续快速攀升。
白条猪肉价格走势。 来源：农业农村部信息中心
据农业农村部信息中心和卓创资讯联合监测，2019年第35周(8月26日-8月30日)，16省(市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤35.63元，环比涨9.3%，同比涨92.3%。9月份，白条猪肉批发价格为32.29元，较今年1月份上涨了71.1%。
除了猪肉价格上涨以外，8月份，部分水果价格出现大幅回落。农业农村部公布的数据显示，8月26日- 9月1日，重点监测的6种水果均价环比跌1.8%，为连续第9周下跌。其中，鸭梨、巨峰葡萄和西瓜环比分别跌11.8%、5.5%和4.4%。
值得一提的是，面对猪肉价格“起飞”，近期，从中央到地方都出台了相应的保供稳价措施。8月21日，国常会会议确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施，包括取消生猪生产附属设施用地15亩上限等。同时，中央财政决定进一步采取措施，促进生猪生产、保障市场供应。地方政府层面，已有近十余省出台了相关政策，采取限价、补贴、投放储备冻猪肉等多种方式调控猪肉价格。
大家普遍关心，下半年猪价会跌吗？对此，农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌表示，从去年下半年以来生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断，今年猪肉产量可能会出现明显减产，市场供需存在一定缺口，预计明年下半年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。辛国昌强调，从肉类总体供应看，考虑到替代品生产发展较快、进口增加、猪肉消费下降等因素，我国动物产品供应是充裕的，老百姓碗里不会缺肉。
未来物价走势如何？
自今年3月份CPI同比涨幅“破2”以来，CPI已连续5个月处于“2时代”，引发市场对通胀压力的担忧。事实上，尽管CPI同比涨幅处于“2时代”，但仍低于年初设定的3%左右物价调控目标，物价水平总体上仍保持温和上涨水平。
资料图：水果。 中新经纬摄
对于未来物价走势，李超认为，目前的物价整体上涨压力仍然可控，7月份CPI或是年内的同比高点，服务类价格受到经济顺周期下行的影响，下半年非食品类CPI同比增速可能延续上半年的小幅回落。8-10月CPI同比增速大概率呈现下行；2%-3%的CPI同比增速处在温和通胀的区间，短期快速上行突破3%的风险不大。
招商证券宏观分析师张一平同样认为，CPI难以“破3”。张一平称，下半年CPI同比走势可能将由猪肉价格主导，而猪肉项权数的“异常”变动将边际上压低其同比涨幅。
据商务部监测，上周(8月26日至9月1日)，30种蔬菜平均批发价格为每公斤4.14元，比前一周下降2.8%；6种水果平均批发价格为每公斤7.64元，下降1.3%；猪肉批发价格每公斤34.59元，上涨8.9%。(中新经纬APP)
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