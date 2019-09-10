重庆忠县：宜居 宜业 宜游 美丽乡村“破茧而出”

原标题：田园综合体拱卫“橘乡”之美 忠县宜居宜业宜游美丽乡村正“破茧而出”

华龙网-新重庆客户端9月7日10时30分讯（记者 李黎 实习生 盛艳玲）长江上游，重庆之东，依山傍水的忠县独具岛城风貌。位于此处的“三峡橘乡”田园综合体，是全国首批18个国家级田园综合体试点项目之一，也是长江三峡库区和重庆市唯一的国家级田园综合体。

今（7）日，华龙网-新重庆客户端记者在采访中了解到，忠县以柑橘产业为主导，将“三峡橘乡”田园综合体打造成为集“产业、生活、景观、休闲、服务”五大功能于一体的田园综合体，并采取“农业+文创+产业”的综合发展模式，推动农村一、二、三产业深度融合。随着田园综合体建设的加快，一个宜居宜业宜游美丽乡村正“破茧而出”。

优美的人居环境。忠县县委宣传部供图 华龙网发

宜居：门前屋后大变样 美丽乡村入画来

在青山环绕下，小溪顺着蜿蜒的马路潺潺流过，公路两旁，小青瓦、灰白墙、格子窗……走进忠县新立镇双柏村邹家湾，一幅具有巴渝民居典型风貌的美丽宜居村庄如画般展现在人们眼前。

邹家湾地处“三峡橘乡”田园综合体核心地带，是忠县精心打造的一个农村人居环境整治示范点。

今年年初，经过精心打造，邹家湾23幢农房在保留传统巴渝民居风格的基础上，融入现代建筑元素，用现代建筑手法表达传统巴渝民居新风貌，充分利用原有庭院肌理和周边丰富的水资源，打造橘香·水院特色景观。

“环境这么美，发展乡村旅游业肯定赚钱。”家乡翻天覆地的变化，让常年在外经商的村民看到商机。去年，双柏村村民小周回到家乡开办农家乐、打造民宿。

目前，在“三峡橘乡”田园综合体项目区内，“双柏村邹家院子”“桂花村三斗丘”“石桥村冉家湾”正按“运营公司+村集体+农户”的模式打造精品民宿。

如今，以绿水青山为本底，以乡村道路和大小河流为线条，以种养产业为图案，以特色小镇、传统村落、农家庭院为节点，以大树、小桥、水系、湖泊等为点缀的“七彩大地”，为三峡橘乡勾画出了一幅诗意乡村风情画。

宜业：地里就是“工厂” 村民变身产业工人

打造“三峡橘乡”田园综合体，缘于忠县拥有20年不间断打造柑橘产业的基础。

项目实施以来，忠县按照生态产业化和产业生态化、数字产业化和产业数字化的路径，清晰勾勒出打造“三峡橘乡”田园综合体，带动全域乡村产业深度变革的实施路径。

生产、加工、物流、销售于一体的柑橘全产业链，是驱动“三峡橘乡”田园综合体的三驾马车之一。目前，“三峡橘乡”田园综合体项目区已发展国家级农业产业化龙头企业1家、市级农业产业化龙头企业1家、县级农业产业化龙头企业4家、农业公司16家、农民专业合作社8个、家庭农场9家、种植大户12个，土地集约化规模经营达95%。

为建立利益联结机制，聚合“三峡橘乡”田园综合体项目的内生动力，忠县积极推进农村改革。

2018年，全县共整合财政资金5000万元助推股权化改革，将财政投入资金的30%作为村集体经济组织和农民的股金，全面推行“企业+农户”股份合作规模化经营模式，农户以树权入股参与分红，并返聘到柑橘果园务工。

目前，9个家庭农场、8个农民专业合作社、3家龙头企业通过股份合作、股权改革等形式参与“三峡橘乡”田园综合体项目建设，3000名农民就近就地实现就业。

田园综合体。忠县县委宣传部供图 华龙网发

“‘三峡橘乡’田园综合体项目，正改变着当地农民的生产生活。他们不仅通过土地流转、果树入股获得稳定收益，还通过企业培训变身成为产业工人。这样的转变，让当地农民高质量发展、高品质生活的美好愿景逐步变成现实。”忠县相关负责人说。

宜游：七彩水稻 扮靓三峡橘乡

9月，走进忠县新立镇中岭村，农民正在田间地头忙着收割水稻。

而半月前，这里种植的彩色水稻组成笑脸图案，以及“中国梦”、“三峡橘乡田园综合体”等字样，与周边的村庄、山峦、树木相映成趣，成为“三峡橘乡”田园综合体一道靓丽风景。

新立镇相关负责人介绍，这些色彩各异的水稻简称彩色稻，主要是通过施用生物农药和绿色肥料，利用杂交和花药培养等技术选育，改变植株内的叶绿素含量，从而改变水稻叶色而形成。除能观赏外，产出的稻米亦可以食用。

作为田园综合体今年开发的重点项目之一，彩色水稻如今已经是“三峡橘乡”田园综合体一道靓丽风景，吸引了大批游客前来打卡，以此为依托，新项目田园马拉松也在这里“闻香”起跑。

七彩水稻。忠县县委宣传部供图 华龙网发

据悉，“三峡橘乡”田园综合体目前正立足‘田园’本质，努力做好‘综合’文章，大力培育新产业，打造成为国家级田园综合体佼佼者和乡村振兴的示范园。彩色水稻、田园马拉松项目的落地是“三峡橘乡”田园综合体发展的一个又一个缩影。

“忠县着力打造的‘中国柑橘城’将于今年底开园，依托园区文化资源优势和产品特色，开发出文化博览、研学旅游、科普教育等新业态，园区将启动田园综合体核心IP与示范IP动漫民宿集群、三国田园等招商引资项目建设。”忠县相关负责人表示，项目全面建成后，预计年可实现综合总产值35.5亿元，直接间接带动农民就业1万人，农民年人均可支配收入达到2.5万元以上。

(责编：冯粒、曹昆)