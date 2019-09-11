原标题：从“物理整合”到“化学融合” 重庆市场监管起好了步

华龙网－新重庆客户端9月2日14时38分讯（记者 刘柳 杨红艳）2018年10月26日，重新组建的重庆市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）正式挂牌，标志着重庆市市场监管体制改革迈出实质性、关键性步伐，覆盖全市生产、流通、消费全过程的大市场监管扬帆起航。自市市场监管局成立10个多月以来，市场竞争保持了有序活力的状态，营商环境越来越好，为消费者享受高品质生活提供了充分的保障。

着力改革与创新 重庆市场监管起好了步

将工商、质监、食药监、物价局价格监督检查、反垄断执法职责、商务委有关反垄断职责等不同的市场监管职能进行整合，实行统一的市场监管，无疑有利于构建更有活力的市场监管体制机制，但也意味着工作人员会面临“你我他”向“我们”的转变。

如何实现角色转换，如何明确职责业务，如何以市场监管的全面视角开展监管执法……完成“物理整合”到“化学融合”，是市市场监管局组建挂牌后，面临的一个重要问题。

“市场监管因改革而生，向服务而行。自市市场监管局成立以来，认真贯彻落实习近平总书记关于市场监管重要论述和视察重庆重要讲话精神，坚持以人民为中心，落实新发展理念。聚焦机构职能体系优化协同高效与深化‘放管服’改革，加强事中事后监管，以‘减证’促‘简政’。”市市场监管局党组书记、局长唐英瑜说到，目前，初步形成了“113661”工作思路，形成生产、流通、消费全流程全链式监管机制和一体化、广覆盖、专业化、高效率的大部门市场监管体制。

据了解，该思路通过强化依法监管、开门监管、智慧监管三大理念，明确严守食品药品、工业产品质量、特种设备安全底线和营造良好市场准入、市场竞争、市场消费环境六大职责任务，同时在强队伍、牢基础、保安全、推改革、促发展、惠民生六个方面下足功夫，积极做好市场监管执法工作，开创新时代市场监管工作新局面。

唐英瑜表示，凭借该条工作思路，助力打造法治化、国际化、便利化的营商环境，护航全市经济高质量发展，提升居民生活质量，不断增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

优化营商环境 重庆市场主体超263万户

“一提起办理企业开办事宜时繁琐的流程和手续，就令人头疼，更别提反复跑、耗时长的情况了。”作为企业综合部经理的管先生说到。

不久前，管先生任职的公司拟开设一家子公司，在咨询市场监管部门时，获悉可以一网式办理企业开办。想到原来的经历，管先生立刻填报了相关信息，顺利拿到了营业执照，还获得了具有同等法律效力的电子营业执照，大大节省了企业开办的制度性成本。

在管先生网上办理事务的背后，是市场监管职能部门的“数据跑路代替群众跑腿”，也是深化商事制度改革的一个缩影。

事实上，自市市场监管局组建挂牌以来，出台了一系列优化营商环境的重要举措，通过深化商事制度改革，进一步激发市场主体活力；推动进一步减轻企业负担，降低生产经营成本；加快产品准入改革与强化审批审查改革……

营商环境的逐步优化，使重庆市场的投资吸引力也不断增强：截至目前，全市市场主体超263万户，前8个月新登记各类市场主体近27．42万户，平均每天新设1124户；全面贯彻落实公平竞争审查制度，全市共清理存量文件6043件 。

强监管重服务 多措并举护航高质量发展

在民营经济高速发展的过程中，离不开政策的扶持，也离不开公平公正的营商环境，加强监管，打击非法，才能真正保护合法。

营造公平竞争的市场环境，不但要加大竞争执法力度，更要不断完善新型监管机制。据了解，市市场监管局通过强化横向协同和综合治理，抓好重点领域违法行为查处，开展综合执法专项行动。并且，落实公平竞争审查制度，探索建立第三方评估机制，提升审查质量和规范化，构建竞争政策与产业政策协调机制，促进产业政策由差异化、选择性转向普惠化、功能性。

与此同时，全面推行部门联合“双随机、一公开”监管。完成双随机抽查全流程整合，推动“一单两库”和工作平台建设，确保全系统“双随机、一公开”抽查市场主体比例超过5％，抽查检查结果公示100％。

唐英瑜表示，市市场监管局严格遵循“四个最严”要求，扎实开展了12个领域风险防范化解工作，全力抓好食品药品安全、工业产品、特种设备安全隐患大排查大整治大执法大督查，整改问题1万余个。

营造良好消费环境 满足市民对美好生活向往

作为消费市场中的另一主体，消费者始终占据着相当重要的位置。不过，相较于企业而言，消费者却更容易处于弱势位置。

历年以来，消费者维权事件屡见不鲜。倾听消费者的声音与诉求，满足消费者对商品品质的更高追求，是实现消费者对美好生活向往的现实需要。消费者权益关乎群众切身利益，市市场监管局始终坚持问题导向、民生导向，聚焦重点难点，严格规范市场秩序，营造良好的消费环境。

据介绍，对于食品、药品、工业产品等生活中购买频率较高的商品，市市场监管局大力实施食品安全战略和加快完善食品药品安全治理体系，加强产品质量安全日常监管，加大产品质量抽检力度，严防、严管、严控安全风险。

另外，为了更好地保护消费者权益，市市场监管局根据消费的新趋势和新特点，加强日常消费领域、互联网等新兴消费领域和农村市场的监管；增强消费者主体意识和依法维权能力，发挥消委会桥梁纽带作用，建立常态化的消费者满意度调查评估机制，提振消费信心。

据统计，今年以来，市市场监管局重点查找企业、群众、基层的操心事、烦心事30余项，解决难题16项。梳理问题清单536条，研究提出解决问题的思路举措727条，立行立改解决问题122个。

“要让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。”唐英瑜说到，作为监管部门应当坚持履职尽责，不忘初心、牢记使命，牢牢把握新时期市场监管的定位和方向，当好市场公平竞争的维护者、安全底线的守护者、消费者权益的保护者，奋力开创新时代市场监管工作新局面，为经济社会持续健康发展作出新贡献。

链接稿件>>>

质量月将开展多样化活动 助力重庆建设质量强市

时值2019年质量月，为认真贯彻落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《中共重庆市委 重庆市人民政府关于开展质量提升行动加快建设质量强市的实施意见》精神，积极营造“政府重质量、企业追求质量、人人关注质量”的浓厚氛围，深入开展质量提升行动，加快建设质量强市，市市场监管局联合其他13个市级相关部门，以“推动高质量发展 创造高品质生活”为主题，积极开展多样化的质量月活动。

广泛组织开展“质量开放日”活动是2019年全国“质量月”活动的重要内容，旨在推广应用科学质量管理方法，积极营造“人人重视质量、人人创造质量、人人享受质量”的浓厚氛围。市市场监管局有关处室负责人表示，通过各区县积极组织、动员，有序实施，力争把“质量开放日”活动打造成在全社会树立“质量第一”意识，传播质量文化，促进质量管理方法交流互鉴的有效平台。

“质量提升行动”专项督查作为本次质量月重点活动之一，通过推动各行业、各领域深入开展质量提升行动，切实提高全市产品、工程、服务、环境质量。同时，将加强监管执法力度，严格落实企业质量主体责任。深入开展专项执法检查，聚焦产品质量安全、食品药品安全等关键风险点，集中开展风险隐患排查治理行动，为人民群众把好质量安全关。

同时，市市场监管局还将深入开展质量主题宣传，继续组织开展第十三届“我心中的质量”少儿绘画比赛，通过各区县市场监管、教育等部门精心组织，密切配合，充分调动广大少年儿童创作的主动性和创造性，大力普及和培养全市少年儿童质量意识，努力营造“质量从娃娃抓起”良好社会氛围，教育和引导广大少年儿童立志向、有梦想、爱学习、爱劳动、爱祖国，积极推动质量变革、效率变革、动力变革。

针对企业与消费者这两大重要的市场主体，一方面，市市场监管局将持续优化营商环境，有效激发市场主体质量发展活力。深化“放管服”改革，大力推行政府管理和服务的“简约”之道，进一步便民利企。另一方面，加大消费维权力度，切实解决人民群众关心的质量问题，聚焦人民群众的操心事、烦心事、揪心事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

市市场监管局有关处室负责人表示，将紧紧围绕大市场、大监管、大质量，强化标准引领、技术支撑，突出执法监管，进一步落实企业质量主体责任，加强从生产到流通到消费的全过程监管，着力解决人民群众关心、社会关切的质量问题，切实保障人民群众的健康安全，让群众感受到“质量月”活动的成效，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，为庆祝中华人民共和国成立70周年营造良好的社会氛围。

(责编：冯粒、曹昆)