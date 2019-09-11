原标题：政策多路并进 促金融活水精准滴灌

更大力度金融精准支持实体经济政策将渐次落地。近日，国务院、国务院金融稳定发展委员会多场重磅会议释放强烈信号，金融支持实体经济力度将全面加强。《经济参考报》记者获悉，多部委正密集部署一揽子新举措，引导金融机构加大对制造业、中小企业信贷投放，鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本，增加中长期融资支持。业内专家表示，预计下一步永续债、优先股等工具将加快银行资本补充，夯实金融机构支持实体的资金基础。未来结构性货币政策工具会持续发力，为民营、小微企业等经济薄弱环节提供“定向滴灌”。

当前，实体经济不同程度地存在融资难融资贵现象，其中，制造业、民营小微企业成为实体经济发展中较为突出的薄弱环节，急需金融体系重点支持。东方金诚首席宏观分析师王青在接受《经济参考报》记者采访时表示，一方面，制造业、民营企业是吸纳就业的主要力量，定向对制造业、民营企业提供中长期融资支持，是在当前经济下行压力加大背景下稳定就业市场的针对性措施。另一方面，外部环境对制造业出口等产生了较为直接的影响，金融严监管也对民营企业融资渠道产生一定收紧效应。

近期，多场重磅会议释放金融加码支持实体的强烈信号。8月31日，国务院金融稳定发展委员会召开会议要求，全面加大对实体经济的支持力度。9月4日，国务院常务会议强调，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，加快落实降低实际利率水平的措施，及时运用普遍降准和定向降准等政策工具，引导金融机构完善考核激励机制，将资金更多用于普惠金融，加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。9月5日，国务院金融稳定发展委员会召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议，要求金融机构加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度，要求金融管理部门加大逆周期调节力度，引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资。

为支持实体经济发展，促进加大对小微、民营企业的支持力度，央行近日宣布全面降准0.5个百分点，定向降准1个百分点。此前，央行改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，将更多信贷资源向小微和民营企业配置。

与此同时，监管层正加速推动新的银行资本补充工具。今年2月召开的国务院常务会议提出，支持商业银行多渠道补充资本金，提高永续债发行效率。银保监会9月2日发布的数据显示，商业银行今年以来共发行无固定期限债券和二级资本债超过7000亿元，进一步增强资本实力。此外，银保监会、证监会近日发布意见，明确非上市银行可直接发行优先股。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)