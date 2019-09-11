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“量”“质”齐飞跃 国际化为中企增长注入动力

记者 张莫 汪子旭 北京报道

2019年09月11日08:26  来源：经济参考报
 
原标题：“量”“质”齐飞跃 国际化为中企增长注入动力

　　新中国成立70年以来，在中国经济腾飞的同时，中国的企业也在加速成长、壮大，其国际化程度日益提升。从一开始小规模的海外“试水”投资，到全方位的业务全球化、融资全球化，中国企业在数十年间实现了国际化进程的大跨越式的发展。展望未来，伴随着中国企业软实力的逐步提高，其国际化进程也正站在新的起点上。

　　回顾历史，中国企业国际化经营的大幕于改革开放初期拉开。1979年，国务院明确提出“出国办企业”，那时中国企业整体对外投资规模较小，主要是外贸公司等极少数企业，在海外设立窗口企业，其主要目的仍是为贸易服务。

　　不过，当时已经有企业看到了到海外投资、利用海外资源的内在价值。1979年成立的中国国际信托投资公司，称得上是中国第一家对外直接投资的企业。1984年，中信公司率先启动了“中”字号的资本大船入海。当年，中信在美国投资了它的第一家海外企业，即与位于西雅图的一家美国公司合作建立的西林公司，其主营业务是林业和木材加工。中方投资4000万元人民币，中美股权各占50%。

　　1986年，中信再次投资1.1亿澳元收购了澳大利亚波特兰铝厂10%的股权，以及投资6200万加元与加拿大鲍尔公司联合收购塞尔加纸浆厂。“在中信的第一个十年，率先‘走出去’的战略，使中信公司在纷繁的国际市场牢牢插入了若干楔子，未来这将成为中信进行海外扩张强有力的支点。”《艰难的辉煌：中信30年之路》这本书这样描述。

　　初期一些企业的“试水”让更多的企业意识到在海外投资的重要性，伴随着对外投资相关制度的出台和规范，中国企业对外投资渐具规模。1986至1991年间，我国对外投资基本保持稳定增长，投资领域也逐渐延伸到更多的制造加工、资源开发和交通运输领域。

　　进入21世纪，中国企业国际化进程迈入新阶段。从宏观上看，伴随着2002年党的十六大明确提出“走出去”战略，我国对外开放进入“引进来”和“走出去”并重阶段，对外投资步伐加快。2014年，我国对外直接投资1231亿美元，双向直接投资首次接近平衡。

　　微观层面，更多企业的国际化策略更加成熟和具备针对性。早在上世纪90年代初就开始了“走出去”的历程的江淮汽车，在2006年正式制定国际化战略，成立国际公司。公司开始运用产品贸易加技术输出的模式，研究目标国家的产业政策需求，研究企业在不同市场的比较优势，制定不同的市场战略，并开始在海外工厂的建设，“走出去”延伸到产品制造。

　　“海外市场上对江淮汽车评价较高，定位至少在中档到中高档的产品，想要保持住这些国家对江淮汽车的品牌定位认知，并且在一些对产品质量较为挑剔的市场上站住脚，就要坚持高质量定位，以技术性价比高于原有海外汽车供应商的产品进行市场竞争。”江淮汽车相关负责人表示。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)
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