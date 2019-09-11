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资产负债率下降 “降杠杆”效果显著

央企上市公司交出半年“成绩单”

记者 张莫 实习记者 罗逸姝 北京报道

2019年09月11日08:29  来源：经济参考报
 
原标题：央企上市公司交出半年“成绩单”

　　A股央企上市公司日前陆续公布中报。多个核心数据显示，多数央企上市公司实现了高质量发展。Wind数据显示，2019年上半年，373家央企上市公司合计实现营业收入9.4万亿元，约占3682家上市公司总营业收入的40%，营业收入同比2018年同期增加的央企上市公司有269家，占比约为72%。另外，与2018年同期相比，过半数央企上市公司资产负债率出现降低，这表明央企上市公司实现了资产结构的逐步调整，“降杠杆”效果显著。

　　央企上市公司实现营收9.4万亿元增长企业占七成

　　截至9月6日，A股上市公司中，属性为中央国有企业的共计373家，占上市公司总数的10%；以9月6日收盘价计算，央企上市公司市值约占A股所有上市公司总市值的25%。

　　2019年上半年，中央企业经济运行整体保证了稳中向好的态势，营业收入和净利润都保持了较快增长，交出了一份亮眼的“成绩单”。

　　国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗表示，2019年上半年中央企业实现营业收入14.5万亿元，同比增长5.9%；累计实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%，其中34家中央企业净利润增长超过20%，53家中央企业净利润增长超过10%。

　　记者根据Wind数据统计，373家央企上市公司上半年合计实现营业收入9.4万亿元，约占3682家上市公司总营业收入（23.43万亿元）的40%，合计同比增长11.64%。实现营业收入同比增长的央企上市公司有269家，占央企上市公司总数比例约为72%。

　　制造业整体仍为央企上市公司发展的重要动力。2019年上半年，制造业央企上市公司共实现净利润569.19亿元，占央企上市公司净利润总额的7%。在营收、净利实现“双增长”的央企上市公司中，制造业占比超过30%。此外，战略性新兴产业的发展也逐渐加快。计算机、通信和其他电子制造行业共实现净利润108.08亿元，同比增长17.1%，高于整体央企上市公司约7个百分点。

　　资产负债率连续降低“面子”“里子”都有好成绩

　　上半年，中央企业改革取得进一步进展，除去增长的“面子”外，“里子”方面同样取得了较好成绩。

　　超半数央企上市公司资产负债率下降，有效把控经营杠杆。自《中央企业资产负债率分类管控工作方案》发布以来，多家央企实现了一企一策确定管控目标，“降杠杆”效果显著。2019年上半年，央企上市公司的平均资产负债率为50.35%，相比去年同期的50.81%下降约0.46个百分点。与2018年同期相比，共有193家央企上市公司资产负债率出现下降，占比超过50%。资产负债率连续两年出现降低的公司数量为109家。

　　成本费用利用率基本保持稳定，进一步体现了央企“降本增效”的成效。成本费用率为企业的成本费用总额与营业收入的比值，反映了企业利用成本带来收益的能力。除去金融类企业，343家央企上市公司上半年平均成本费用利用率为8.53%，相比去年同期的9.13%降低0.6个百分点。

　　央企也在大力推动去库存，减轻资金占用。2019年上半年，央企上市公司存货占营业收入的比值为40.95%，相比去年同期的42.16%降低了1.21个百分点。

　　央企的资源配置效率进一步提高，创新步伐进一步加快。2019年上半年，在技术创新方面，中央企业取得了一系列显著的成果。由国家电投牵头的国家科技重大专项“重型燃气轮机”自主化研制取得突破性进展，实现了重型燃机大尺寸高温透平叶片的自主设计及材料、冶炼、制造等国产化；由中国中车联合30余家企业、高校攻关的时速600公里高速磁浮试验样车在青岛下线，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。

　　彭华岗指出，目前中央企业的公司制改革全面完成，正向激励的力度进一步加大，国资监管机构职能转变迈出了重要步伐，企业办“三供一业”以及市政社区管理等职能分离移交基本完成。国有企业改革已经到了进一步加劲加力、落实落地、提速提效的重要阶段。

　　多项政策助推进一步落实高质量发展要求

　　今年以来，针对“引导中央企业实现高质量发展”这一主题，有关部门相继出台多项政策，进一步落实推进央企高质量发展。

　　十项改革试点梯次展开，“双百行动”陆续推进。“一年来，我们以三项制度改革为突破口，实现职位‘能上能下’、做实收入‘能高能低’、实现员工‘能进能出’，取得了积极进展。”中国石化润滑油有限公司副总经理苟连杰表示，“通过改革，有效促进了劳动生产率提升，活力得到释放，今年上半年人均劳效为388.6吨/人·年，较上年增长18%。”

　　国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明指出，自去年8月份“双百行动”正式启动以来，“双百企业”已累计完成改革任务2524项，占全部改革任务的31.24%，工作进度快于时间进度。

　　此外，区域性国资国企综合改革试验也将全面启动。9月5日，上海市人民政府印发《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》，提出7个方面26条改革举措，自2019年8月20日起实施。深圳市国资委提出的《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》已于8月获批，并将于近期落地。

　　彭华岗表示，接下来将把推动中国特色现代国有企业制度建设、深化国有资本授权经营体制改革、提高混合所有制改革的质量和效果等方面工作作为重点推进。

(责编：杨曦、庄红韬)
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