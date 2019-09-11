海尔COSMOPlat牵手亿海蓝赋能中小制造企业M2C转型

9月7日，由海尔COSMOPlat主办，以“平台联世界 · 生态赢未来”为主题的2019物联生态峰会在江苏无锡隆重举行，会议邀请中国工程院院士李培根，国家973物联网首席科学家刘海涛等物联网领域专家学者、企业高管出席，共同探讨物联网时代下工业互联网的创新实践，以助力中国工业互联网进入更深层次发展。
亿海蓝有幸受邀参加此次物联生态峰会，与海尔COSMOPlat签约成为其智慧供应链生态合作伙伴，并参加了“物联驱动企业转型升级”主题沙龙对话活动。
亿海蓝物流云服务致力于通过技术和商业的力量推动全球航运物流与互联网的融合，从而帮助整个产业的升级转型。我们通过帮助航运物流链上的生态企业提升在线能力、可视能力、生态能力，实现基于数据智能、网络协同的数字化供应链管理、智慧物流服务，从而提高企业效率、降低成本、提供优质服务，帮助客户获得成功。
基于此次战略合作，双方旨在携手拓展在智慧供应链方面更广泛、更深入地合作，发挥各自的全球领先优势，以供应链管理为核心赋能更多中小工厂数字化M2C转型，实现双方优势互补、生态互通，合力共建物联网产业生态，实现大规模定制，为行业赋能。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】