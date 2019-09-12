11万多贫困人口稳定脱贫

本报驻马店9月11日电 （王汉超、李红建）“去年种了一万七千袋香菇，一算赚了两万多块钱。”河南省驻马店市泌阳县高邑乡高邑村村民张东贺说，今年根据市场缺口又加大了产量，种了两万多袋。从贫困村发展为香菇特色村，高邑村不过用了3年时间。据统计，近年来驻马店市累计实现855个贫困村退出，72万余名贫困人口脱贫，贫困县由7个减至现在的3个。2018年，驻马店市实现243个贫困村退出，4.33万户11.25万贫困人口稳定脱贫。

驻马店市明确提出扶贫产业必须“服水土、有市场”的要求，精选产业，精心培育，让市场给贫困户注入内生动力。泌阳县因地制宜发展出畜牧、食用菌、林果、烟叶、油菜、蔬菜、茶叶等各色产业，与贫困村的各自特点相衔接。水土服，市场足，芝麻小镇、花生小镇等农业新业态不断涌现，驻马店市田园综合体项目已达19家，从卖初级农产品到卖深加工产品再到卖风景，全市休闲农业经营主体超过了1000家。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 14 版）

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