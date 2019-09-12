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安居古城 千年文脉凭什么“安居”当下

2019年09月12日08:42  来源：华龙网
 
原标题：安居古城 千年文脉凭什么“安居”当下

　　华龙网－新重庆客户端9月5日10时讯（记者 陈美西 李黎）悠悠涪江，蹁跹渡船行至城下，荡起一层涟漪；扎龙铺里，竹篾彩纸上下翻飞，舞出一片风韵；青石街上，县令出游、旱船迎亲，锣鼓喧声铺开一幕穿越大戏……

　　在铜梁安居古城，这些古色古香的画面，不是为游客量身定制的戏剧表演，而是当地人千百年来原滋原味的生活场景，和静谧流淌的文化氛围形成鲜明对比。

　　作为铜梁全域旅游发展的“火车头”，安居古城门庭若市——2018年接待游客345万人次，实现旅游综合收入15．5亿元。

　　是什么力量，让一座古城跨越千年时光，仍保持独有的灵魂和生机？

　　铜梁区委书记唐小平给出的答案是，对历史、对传统的敬畏与尊重。

　　今（5）日，华龙网－新重庆客户端记者走进安居，探究这里如何通过敬畏历史、尊重传统，做好保护与开发的课题，让古城穿越千年，“活”在当下。

　　炊烟绕古城 柏强 摄

　　原味安居 活着的“涪江山居图”

　　清清琼江水奔流至，滚滚涪江河呼啸来。得益于涪江、琼江的交相滋养，1500年前，安居逐渐由往来的“水码头”，发展成繁荣的小城。明初，这里就成了铜梁、合川、大足、潼南等地的物资集散地，商贾文人云集。

　　川渝地区水网密布，河流纵横，因水而兴的古镇不在少数。如果你问，安居何以盛名？

　　当地人会领你登上128级青石梯，迈过星辉门，在放慢的时光里细品安居之美。

　　安居城内有市、区级文物古迹200处，国家级非物质文化遗产1项。徜徉古城，吊脚楼、老商铺、九宫十八庙……数量庞大、保存完好的古建筑群如画卷般铺在眼前。

　　“安居古城景区规划面积14．16平方公里，坐落在成渝经济区腹地，是国家4A级旅游景区。”铜梁区委宣传部相关负责人告诉华龙网－新重庆客户端记者，“活在当下”，是安居古城最大的魅力。

　　阳光下的安居古城 夏凡净 摄

　　在这里，你可以闲逛于老街巷弄，品相思糍粑、巧手粽、翰林酥、冲冲糕等地道小吃；坐进湖广会馆，看一台川戏，在水袖招展、丝竹悠扬之中穿越历史……走进演绎千年的“涪江山居图”。

　　依山而立，伴水而眠；炊烟袅袅，千年已往。

　　原汁原味的古城基调，让安居还是那个安居。但比起肩挑背磨的日子，城里的人已经换了笑颜。

　　这得益于当地旅游业迅猛发展。作为铜梁建设文化旅游城市的“一号工程”，安居承载着荣耀和辉煌。

　　铜梁坚持把保护传承与开发建设相结合、产业发展与群众增收相结合、环境治理与景区管理相结合，扎实推进安居古城保护开发工作。古城正式开放第二年，景区接待游客87．4万人次，实现旅游综合收入2．21亿元。

　　2018年，安居古城共接待游客345万人次，实现旅游综合收入15．5亿元。

　　醉美安居 程贾利 摄

　　人文安居 敬畏传统留住文脉

　　市场生机勃发，开发建设者为何仍坚持将传统保护放在首位？

　　今年重庆市区县“晒文化·晒风景”（简称“双晒”）大型文旅推介活动中，铜梁第一推介人——区委书记唐小平给出了答案。

　　《书记晒文旅》8分钟短片中，有人问唐小平：“我发现古城很多原住老百姓，都还是按照以前的传统生活方式在生活？”

　　“我也不止一次地思考过这个问题——一座古城，是一种什么力量，让她跨越千年时空，依旧保持着属于自己的那份独有灵魂？”唐小平把目光放远，一江碧水脉脉流淌。

　　片刻，唐小平说道：“我想，答案就是对历史、对传统的敬畏与尊重。这样的古城才是人们心目中一座真正活着的古城。”

　　古城水云龙 柏强 摄

　　正如唐小平所言，近年来，铜梁坚持把传承历史文化作为安居古城保护开发的核心，坚持修旧如旧、建新如旧，让历史得以活化、文化得以传承、古城得以重生。

　　为此，当地按照“保护优先、梳理为主、留住文脉”的原则，修订完善古城保护发展规划，对城内会馆、宫庙、宗祠等古建筑进行了排危性维护，对明代古城墙、唐代摩崖石刻等文物古迹进行了抢救性保护。

　　“安居集龙文化、古县城文化、巴渝文化、宗教文化、书香文化、移民文化和抗战文化于一体，保存下来的湖广会馆、天后宫、齐安公所、火神庙、药王庙……是历史和民俗文化的传承。”来自民间的声音如出一口。

　　2013年，邹贤碧被推选为安居古城文化研究会会长，如今虽“退居二线”，依然时刻关注安居古城的修缮保护情况。

　　少年时，邹贤碧在安居古城学习扎龙，后出走全国，以绘画为生。2003年，邹贤碧掸去一身尘土回到家乡，自发从事起安居古城的文化研究工作。

　　“安居从古至今人文荟萃，明清两代就出过6名翰林、38名进士、87个举人，他们的老宅大多保存至今。”邹贤碧介绍，此外，行游于此，与龙有关的地名、建筑、美食、民俗、技艺等比比皆是，无不述说着数不尽的千年故事。

　　安居古城文化研究会，对这些传统历史文化进行挖掘梳理，定期出版旅游季刊，创作出版了长篇小说《安居古城》《凤舞龙蟠处》、纪实长篇小说《何日君再来》、故事集《古城旧事》等大量文集，为的就是留住千年文脉。

　　安居美食相思糍粑。安居古城供图

　　乡愁安居 特色民宿安放乡愁

　　“如果说千年文脉是安居的底蕴，那么质朴乡愁就是她的气质。”景区负责人介绍，安居古城老街，上半城居山，下半城临江；它的布局顺山势、顺水流而成，古城外围为现代建筑，与古镇融合交错。千百年来，人们对于乡愁的追寻和守望在此寄放。

　　“好花不常开，好景不常在。今宵离别后，何日君再来……”这首由周璇、邓丽君演唱过的《何日君再来》，词曲都出自从安居人刘雪庵之手。

　　在华侨大学教授毛翰心里，这首歌最能代表安居的乡愁。

　　在婉转歌声的浸润里，这里的管理者在古城开发中同样学会了量体裁衣——引导原住居民利用自有房屋，通过房屋租赁、合作入股等方式，在古城策划打造西南特色民宿客栈聚集群。

　　安居油伞、安居老酒、安居龙绣、安居草编、安居贡米、安居红柚等30余种原住民开发的特色旅游商品，不仅让原住民留了下来，更富了起来。

　　此外，当地还制定出台安居古城业态招商优惠政策和夜间营业扶持办法，引导原住居民按照业态规划就地就业创业，古城现有各类经营商铺1300余户，带动群众就业3000余人。

　　随着旅游的蓬勃发展，外出的安居人陆续返乡。

　　邓小军今年35岁，是安居镇玉顶村村民，高中毕业后为了改变自己和家人的生活条件外出打工，先后前往北京、江苏等地，最后在云南大理打工时看到旅游产业十分火爆，便决定留在当地自主创业。

　　2013年，邓小军在回乡探亲时，发现安居古城正在大力修复开发，但当地商业业态还未完善，具有很大的发展潜力，再加上当地招商干部的积极推介，邓小军最终决定回家乡创业。

　　“我已经在安居古城内开了5家从事传统民族特色服饰、手工艺品、土特产等旅游商品的门店，并聘请了周边8名留守妇女为店员，目前月营业额超过6万元。”邓小军说，安居，城如其名，这里就是自己的心安之地，也是人们追寻和守望乡愁的安然居所。

　　进化安居 跳出古城合纵连横

　　目前，安居恢复、保留了打糍粑、包粽子、刻章、打爆米花等传统生活习俗，在这里，还可以看到独具安居特色的民俗文化活动，比如县令出巡、旱船、迎亲、金钱板、舞龙、舞狮、水云龙表演等。

　　长长的古街，有民居有商铺，有酒楼有茶肆，有背上背篓往来的原住民，他们就是古城的生机所在。原汁原味的古城基调，造就了安居独一无二的古城韵味，成就了安居“活在当下”的魅力。

　　“我们坚持把绿色发展理念贯穿景区提档升级，特别是项目建设全过程，严控天际线、山际线、水际线，推进任何项目都以保护安居山水自然肌理为前提。”铜梁区委宣传部相关负责人表示。

　　同时，今年安居还将启用新修建的拦河大坝，能够阻挡海拔220米以下的洪水倒灌，确保古城商家、居民免受洪水威胁。

　　新与旧的结合，为古老的安居带来新时代的繁荣。

　　接下来，安居将继续深入挖掘古城历史文化，提速文旅融合步伐，加大招商引资力度及旅游业态的培育，尽快建成游客接待中心、乡愁博物馆、情景水街及国家湿地公园等重点项目，提质两江四岸水上景观。

　　其中乡愁博物馆还将与巴岳山、玄天湖、荷和原乡、西郊绿道等旅游景区相互借力，打造让游客沉浸感知、流连忘返的寻根之旅，助力铜梁加快建设中国乡愁旅游目的地。

(责编：冯粒、曹昆)
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