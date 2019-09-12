胡春华：以问题整改促脱贫攻坚提质增效

新华社西安9月11日电 中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华近日在陕西省调研脱贫攻坚工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，按照党中央、国务院决策部署，坚持目标不变、靶心不散，集中力量扎实推进问题整改，切实提高帮扶质量和实效，确保脱贫攻坚任务全面完成。

商洛市地处秦巴山区腹地，集革命老区和集中连片特困地区于一体，贫困程度深。胡春华先后来到柞水县和山阳县，深入贫困乡村、扶贫产业基地、移民搬迁安置点等，察看贫困户义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全情况，了解产业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持等进展。

胡春华指出，要坚持以中央脱贫攻坚专项巡视和脱贫攻坚成效考核发现的突出问题为导向，全力以赴抓好问题整改落实，全面推进脱贫攻坚工作提质增效。要坚持目标标准不动摇，严禁擅自调整标准或盲目扩大范围。要加快建立健全稳定脱贫的长效机制，加大产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等的支持力度，切实防止短期行为。要认真组织开展脱贫“回头看”，着力解决“三保障”和饮水安全突出问题，扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持。要强化扶贫领域作风建设，力戒形式主义、官僚主义，改进考核监督，减轻基层负担。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 04 版）

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