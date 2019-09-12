一线探民生：少花钱，老乡住上安心房

原标题：少花钱，老乡住上安心房（一线探民生）

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农村住房安全保障是农村贫困人口实现脱贫的基本要求。近年来，在中央政策的支持下，各地危房改造取得了不小成就。宁夏同心县采取原址翻建一批、维修加固一批、政府代建一批、租赁补贴一批、周转房安置一批、社会援建一批、亲属合住一批、难题破解一批、集中养老解决一批等“九个一批”方式，因户施策，既让老百姓住上安全宜居的房子，又最大限度减轻大家经济负担。

在宁夏回族自治区同心县丁塘镇团结村，2018年底刚刚脱贫的杨学农一家，今年开春拆掉了杨木梁支撑的土坯房，住上了双层混凝土和铁梁搭建的109平方米砖瓦房。

走进客厅，宽敞明亮，一侧套着厨房、洗手间，一侧还给正上大学的儿子备了间婚房。虽然暂时没钱给儿子那间屋装修，但是拿到政府给的4万元补助，老两口已经心满意足。“后头那土坯房住了半辈子，多亏赶上了建档立卡户危窑危房改造圆梦计划。有了好政策，以后的生活会越来越好。”杨学农说。

2011年以来，同心县结合生态移民、棚户区改造、易地搬迁等民生工程的实施，整合各项扶贫资金，持续发力推进农村危房改造助力脱贫攻坚，全县已累计完成农村危房改造2万多户，投资总额超过14亿元，有效解决了农村群众住房难题，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实基础。

建新房

多方面援建补助

贫困户搬出危房

不久前，记者来到团结村。在这个上世纪80年代建起的移民搬迁村里，低保户余义保家是全村最后推翻土坯房的一户。“多亏了书记你催着我月初就把房拆了呢！”见到村支书杨学虎，余义保感叹道，“这连天的大雨，土坯房怕是支撑不住，一家人的安全都成问题。”

原来，余义保家里的老房子早已被老鼠挖空了地基，平日里不时掉土渣，更何况下雨天？杨学虎看在眼里，急在心里。农村危房改造是同心县脱贫攻坚的硬仗之一，按照县里要求，要实现全覆盖，不能因为家里经济条件困难，就住在危房里凑合！

对于余义保来说，住新房是多年的愿望，按照政策，能够得到政府3万元专项补助，可剩下的缺口也不小。对此，杨学虎一面帮着协调贷款，一面说服村里的瓦工来帮衬，尽量省出一些人工费，苦口婆心磨了半个月，终于说服余义保下决心拆了房。

为减少困难群众建房负担，同心县充分发挥基层组织作用，以“自建、援建、帮建”的方式，发动亲帮亲、邻帮邻，投工投劳。同时，对改造户数较多的村庄，统筹协调，整合水、电、路、排洪、排污、垃圾处理、农民文化活动场所等公共设施，一次规划到位，提高防灾避险能力，改善人居环境。

2018年，在全面执行国家和自治区补助政策的基础上，同心县实施了建档立卡户农村危房改造“圆梦计划”，县财政为建档立卡户再补助1万元，实实在在帮助贫困群众解决了资金困难。

修旧房

既给老百姓省钱

又要把事情办好

前不久，同心县住建局村镇办主任马鸿东带领施工队来到河西镇上河湾村，对建档立卡贫困户王彦成家的受损房屋墙体进行维修加固。

王彦成一家2014年才盖了新瓦房。去年10月，因为自来水管道受损，导致房屋地基被泡，房体倾斜产生裂缝。看着那道粗粗的裂痕，王彦成心里总不是滋味，一直想盖新房，却因为经济拮据拖了很久。后来，王彦成得知建档立卡户能申请危窑危房改造补助资金，他寻思着再咬咬牙借点钱，把这烦心事儿彻底解决掉。

仔细勘验完房子，马鸿东表示，房子本身就是砖瓦房，建筑主体没有大的质量问题，弥补裂缝后就能消除安全隐患，按照因户施策原则应该被列为“维修加固一批”对象，政府花1.5万元就能把房子修补好，王彦成家完全没必要重新盖房，增加无谓的经济负担。

“既要给老百姓省钱，又要把事情办好，是我们开展危房危窑改造工作的原则之一。”为了让政府补贴的修补款项发挥最大效益，马鸿东和同事们驱车200多公里跑到银川的建筑市场考察修复建材，反复试验，效果都不理想。最终，他们在西安找到了一种价格低廉、修复效果好的新型材料用于加固项目中。

“个别享受不了改造补助资金，没钱没劳动力的人家，是改造中面临的最大困难，我们想办法开展社会互助，动员机关单位、工商企业、社会各界捐款捐物，多渠道解决建设资金不足问题，帮助他们解决住房问题。”同心县住建局局长张宏志说。

2019年初，为加快解决贫困群众住房安全问题，同心县因户施策，编制农村危窑危房改造年度计划，推进了农村危窑危房改造工程有计划、有步骤、有重点、有组织地顺利实施。采取原址翻建一批、维修加固一批、政府代建一批、租赁补贴一批、周转房安置一批、社会援建一批、亲属合住一批、难题破解一批、集中养老解决一批等“九个一批”方式，最大限度释放政策红利。

放心房

资金使用高效

过程公开透明

在韦州镇马庄村的危房改造点，新建的住房整齐划一，统一的上下圈梁、构造柱、铝合金门窗和红色瓦片，达到了高标准、高质量的规划建设要求。目前，全村72户改造项目全部完工。

记者来到村部，看到《致参与农村危窑危房改造朋友们的一封信》《同心县农村危窑危房改造工程实施方案》《宁夏农村危窑危房改造宣传手册》《宁夏农村危窑危房改造技术导则手册》等文件一一张贴在公示栏最显眼位置。据村党支部副书记马明仁介绍，每个文件都要求村干部熟记，“只有切实掌握政策要求、技术规范，才能跟村民沟通有理有据，使人信服，确保每家每户能得到公平公正的对待。”

边说着，马明仁边拿出手机打开“同心县农村危窑危房改造手机APP信息平台”。在这个APP平台上，改造户的家庭收入情况、旧房建设时间、改造原因、改造方式，以及面积、产权、进度等都能查阅到。

“APP可以实现原有房屋简易鉴定、工程实体建设、影像资料同步上传等功能。”张宏志说，前期申报、审定需要收集很多影像资料，过程比较繁琐，信息沟通不畅是影响工作的一个大问题。如今，全县领导，住建、民政等各部门，村干部都在用它及时传送第一手资料，不仅便于统计和掌握改造户情况，也成为促进公平公开的一个好手段。

为确保补助资金安全高效、专款专用，同心县设立“农村危窑危房改造补助资金”专户，实行专项管理、统一使用、封闭运行，具体由各乡镇统一发放。项目动工前预付10%补助资金，项目动工后预付30%，主体工程完成后支付40%，项目竣工验收合格后付清余款。纪委监委、财政等部门定期深入乡镇检查，杜绝违规违纪现象发生，确保群众住上放心房、安心房。

“尽管我们做了大量工作，但仍然存在不少困难和问题。一是无经济能力和劳动能力的老乡建房难度极大，我们建议由乡镇或村委会一级集中委托施工企业或社会援助帮扶建房，通过公示，将危改补助资金直接支付到村委账户。二是实施乡村振兴战略、改善农村人居环境三年行动工作任务繁重，时间紧迫，目前的村镇规划建设管理工作人员数量、工作能力还不能满足工作需要。”吴忠市委常委、同心县委书记马洪海坦言，“我们继续努力。”

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 15 版）

(责编：罗知之、庄红韬)