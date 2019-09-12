多部门联合整治食品安全问题

国家市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部9月11日在京联合召开电视电话会议，部署开展整治食品安全问题联合行动。
据介绍，9月9日，市场监管总局、公安部、教育部、农业农村部联合印发开展整治食品安全问题联合行动的通知，此次联合行动紧紧围绕人民群众关心的操心事、烦心事、揪心事，重点整治4方面突出问题。一是严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”。二是实施保健食品行业专项清理整治，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题。三是解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题。四是整治农产品质量安全问题，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品质量安全和农药、兽药添加禁用成分问题。
国家市场监管总局党组书记、局长肖亚庆提出，整治工作要真刀真枪解决问题，确保在11月底之前取得可检验、可评判、可感知的显著成效。要对照“为民服务解难题”的目标，逐项落实责任单位和责任人。同时，要接受群众监督，加强宣传引导，营造群众参与、群众监督、群众评判、群众受益的良好舆论氛围，向党和人民群众交上一份满意的答卷，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
《 人民日报 》（ 2019年09月12日 15 版）
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