人民网>>财经

夜间经济激活城市活力

本报记者  刘发为

2019年09月12日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

人们乘坐游船秋夜赏景。
　　王建中摄（人民图片）

夜间经济是一个城市活力的重要体现。作为一个具有鲜明特征的职业，白领是夜间消费的主力军。

日前，智联招聘与美团点评联合发布了《2019年中国白领夜间消费调研报告》，从夜间时间分配、夜间消费特点等维度，对中国白领夜间消费进行了多角度分析。

报告显示，六成白领夜间无法充分放松，仅5.2%的白领习惯于夜间外出娱乐度过休闲时光，还有12%的白领依然在加班。

呆在家中是白领的主要选择，观看直播或短视频的占比超过一半，有41%的白领选择看书学习，利用夜晚时间实现个人成长。

报告显示，餐饮外卖等“互联网+生活服务”已成为白领夜间消费的新选择。四成白领一天中的主要消费时间在夜晚。

数据显示，对于夜间外出娱乐的白领而言，朋友聚餐是首选，68.2%的白领夜间消费集中在餐饮方面，其次是运动健身。

从区域来看，南方城市的白领在夜间的消费占比高于北方的白领。值得注意的是，超半数白领认为网红店是种营销手段，不能盲从。

白领期待在夜晚得到充分的休息，分别有72.6%和58.0%的白领认为夜间娱乐应当用于释放压力与享受生活。

在休闲项目的选择上，独立电影院、深夜食堂等逐渐受到白领的青睐。

今年，在各地出台的新一轮促消费政策性文件中，“推动夜间经济发展”频频出现。随着夜间经济的发展，势必会产生更丰富多样的夜间休闲娱乐项目选择，中国人也将拥有更多休闲资源。

(责编：罗知之、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved