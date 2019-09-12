夜间经济激活城市活力

人们乘坐游船秋夜赏景。

王建中摄（人民图片）

夜间经济是一个城市活力的重要体现。作为一个具有鲜明特征的职业，白领是夜间消费的主力军。

日前，智联招聘与美团点评联合发布了《2019年中国白领夜间消费调研报告》，从夜间时间分配、夜间消费特点等维度，对中国白领夜间消费进行了多角度分析。

报告显示，六成白领夜间无法充分放松，仅5.2%的白领习惯于夜间外出娱乐度过休闲时光，还有12%的白领依然在加班。

呆在家中是白领的主要选择，观看直播或短视频的占比超过一半，有41%的白领选择看书学习，利用夜晚时间实现个人成长。

报告显示，餐饮外卖等“互联网+生活服务”已成为白领夜间消费的新选择。四成白领一天中的主要消费时间在夜晚。

数据显示，对于夜间外出娱乐的白领而言，朋友聚餐是首选，68.2%的白领夜间消费集中在餐饮方面，其次是运动健身。

从区域来看，南方城市的白领在夜间的消费占比高于北方的白领。值得注意的是，超半数白领认为网红店是种营销手段，不能盲从。

白领期待在夜晚得到充分的休息，分别有72.6%和58.0%的白领认为夜间娱乐应当用于释放压力与享受生活。

在休闲项目的选择上，独立电影院、深夜食堂等逐渐受到白领的青睐。

今年，在各地出台的新一轮促消费政策性文件中，“推动夜间经济发展”频频出现。随着夜间经济的发展，势必会产生更丰富多样的夜间休闲娱乐项目选择，中国人也将拥有更多休闲资源。

(责编：罗知之、庄红韬)