共和国发展成就巡礼：社会保障托起稳稳的幸福

原标题：托起稳稳的幸福

图①：2018年1月，工作人员向呼和浩特市玉泉区华宇社区的老人介绍家政服务内容。

丁根厚摄

图②：2013年6月，在浙江临安，800多名老人在优美的乐曲中打起太极柔力球。

胡剑欢摄

图③：2019年6月，北京市的几位退休老人和年轻人结伴，徒步穿越河北小五台山。

杨和平摄

70年社保发展，成就辉煌。社会保障充分发挥民生安全网、社会稳定器的作用，助力国民经济持续较快发展。

70年社保发展，温暖人心。百姓的获得感、幸福感、安全感不断提升。

社会保障是什么？

是年老时领到的养老金，是失业时领到的救济金，是工伤时领到的补偿金，是生病时报销的保险金，是老有所养、病有所医、失有所助、伤有所保，是老百姓心里的那份踏实与温暖。

新中国成立70年来，党中央始终把增进民生福祉作为发展的根本目的，不断完善社会保障制度，提高社会保障水平，让人民群众更多地分享到经济社会发展成果。

从无到有，社保覆盖范围持续扩大，稳步迈向全民参保——

20世纪90年代初，我国吹响了社会保障制度改革的号角，由“企业保险”转向以社会保险、社会救助、社会福利为基础，以基本养老、基本医疗、最低生活保障制度为重点，以慈善事业、个人储蓄积累保障为补充的社会保障体系框架。

截至2018年底，我国基本养老、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到9.43亿人、1.96亿人、2.39亿人、2.04亿人，基本医疗保险覆盖人数超过13亿人。这意味着，我国已建立起世界上规模最大、覆盖人群最多的社会保障制度体系。2016年11月，在国际社会保障协会第三十二届全球大会上，中国政府被授予“社会保障杰出成就奖”，成为世界上第二个获此殊荣的国家。

从低到高，待遇水平不断提升，百姓的日子越过越踏实——

养老金水平稳步提升，惠及上亿退休人员；医保报销比例不断上涨，今年三项基本医疗保险平均报销比例达到70%；全国农村低保平均标准从2012年的2068元涨到2018年的4833元……

从分类到统一，社保改革紧锣密鼓，社保的公平性、均衡性显著提高——

2014年整合城乡居民养老保险制度，2016年整合城镇居民基本医疗保险和新农合两项制度……社会保障改革勇闯深水区，打破城乡分割、职业分割，看病报销再也不分“城里人、乡下人”，养老金实现“一碗水”端平。

从线下到线上，社保服务创新完善，社保的便捷性、实用性不断增强——

全国医保异地就医结算网基本建成，符合条件的参保人员从此告别“垫资”“跑腿”；依托互联网，电子社保卡上线，参保者只需轻点手机或移动鼠标，足不出户就能办好多项社保业务；覆盖12.27亿人的社保卡实现“一卡通办”，覆盖人社领域上百项服务，为老百姓保障一生、服务一生。

70年社保发展，成就辉煌。社会保障充分发挥民生安全网、社会稳定器的作用，助力国民经济持续较快发展。

70年社保发展，温暖人心。百姓的获得感、幸福感、安全感不断提升。

展望未来，我们对全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系充满信心！

生活在今天的中国，我们的幸福稳稳的！

版式设计：汪哲平

数据来源：民政部、人力资源和社会保障部、国家医疗保障局

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 09 版）

(责编：罗知之、庄红韬)