2019年GIC全球创新者大会青岛论坛成功举行

人民网北京9月12日电 （孙阳）9月11日，由中国国际商会、APEC中国工商理事会、APEC中国青委会联合主办的GIC全球创新者大会青岛论坛成功举办。据悉，本次论坛议联合场景实验室，聚焦主题“数字经济·商业正年轻“，邀请了来自科技、文化、商业等各个领域的重要嘉宾出席，围绕数字经济带来的年轻商业生态进行分享和碰撞。
当下，数字正在促使商业的规则和模式发生裂变与迭代，伴随着数字基因而来的，是商业发展前所未有的规模、速度和影响力，一个波澜壮阔的数字新世界正在到来。在这样一个迅疾变化的时代，科技创新和年轻用户如何结合，传统商业又如何重返青春，是值得所有人时刻思考的主题。
场景实验室创始人吴声带来主旨演讲“场景算法：探寻年轻商业的可能性”。数字王国CEO谢安、VPhoto创始人曹玉敏、言几又创始人但捷、贝贝集团董事长张良伦、盈峰资本合伙人沈岗、分众传媒CSO陈岩等分别作了主题演讲。丝路视觉董事长李萌迪、华文创投董事长姜山和雷神科技创始人路凯林在枫投圈创始人蔡丹枫主持下，就数字时代的文化创意产业展开对话。果壳CEO姬十三、蓝箭航天CEO张昌武和清控科创总裁程方与主持人优客工场首席创新官张鹏一道，深入交流了如何在“无限想象的数字创业时代”不断开拓的心得和创想。
GIC全球创新者大会于2015年在北京东郊粮仓（898创新空间）创办，汇聚科技、文化、自然、商业各个领域全球最具探索精神的创新者和改变未来的颠覆者，致力于呈现最前沿的全球智识。迄已连续举办5年，有超过600位发言嘉宾、8000位参会者以及200家合作伙伴，包括科学家、思想家、未来学家、经济学家、 艺术家、工程师、设计师、创业者、企业家以及创新前沿领域的探索者参与过GIC活动。
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