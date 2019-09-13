国内首个体系化短视频知识创作框架构建

原标题：“WOW科普短视频教育计划”构建国内首个体系化短视频知识创作框架

经济日报-中国经济网北京9月10日讯 9月9日，“DOU知计划”2.0发布会上，由中国科普研究所、抖音、字节跳动平台责任研究中心联合发起的“WOW科普短视频教育计划”（以下简称“WOW计划”）正式发布。该计划将围绕常见的科学现象和科学话题，确定100个知识点，并由抖音联动科普创作者据此进行短视频创作。该计划的目的是将碎片化的知识场景和体系化的知识框架结合起来，更好地传播知识。

字节跳动平台责任研究中心执行总监刘志毅在发布“WOW计划”时表示，“WOW”寓意惊奇和感叹，出自爱默生的名句“惊奇是科学的种子”。“我们希望这些优质生动的科普短视频，能够成为一颗颗种子，激发公众对科学知识的好奇与兴趣，同时激励优质科普内容的创作。”

面向不同年龄阶段的科普受众群体，“WOW计划”分为四个主题，分别是科学启蒙系列、科学成长系列、科学生活系列、科学赋能系列，囊括数学、天文、生物等多个自然学科，覆盖从青少年到中老年各个年龄层受众，将构建起国内首个体系化短视频知识创作与学习框架。

其中，科学启蒙系列面向0~6岁幼儿群体，通过他们在日常生活中可观察到的科学现象，萌生对自己、对生命、对环境和对宇宙的关注、好奇和思考，激发对科学的早期兴趣；科学成长系列面向6~22岁儿童青少年群体，围绕他们日常生活中的科学原理和科学应用，并结合国家科技发展的需求，进一步发展他们对自然现象和新兴技术的科学兴趣与探索；科学生活系列面向22~60岁的中青年群体，从日常需求、兴趣和场景出发，围绕健康养生、社会生活、科技成果等领域和话题的科学知识，让科普助力他们的工作、生活与自我发展；科学赋能系列面向60岁以上的老年群体，通过健康养生、科技普及、心理健康等知识科普，赋能银发人群，满足他们对科学知识的需求，让他们跟上时代的变化和发展，拥有获得感和舒适感，提高老年生活的质量。

中国科普研究所副所长王玉平表示，“DOU知计划”2.0是抖音平台鼓励知识创作的重大举措，“WOW计划”则是具体落地的抓手，通过建立系统化的知识框架和权威机构的科学指导，打造知识的科学性，通过平台方的激励机制引导和鼓励创作者踊跃参与创作，创造更有价值的内容。

据了解，“DOU知计划”2.0由中国科普研究所、抖音和字节跳动平台责任研究中心联合发起，针对知识内容创作者推出全方位服务方案，抖音上的知识创作和学习更体系化、覆盖更多知识类别、辐射更多年龄层受众。

(责编：冯粒、曹昆)