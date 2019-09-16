原标题：五年间我国企业数量翻倍 私营控股企业占比近九成

新中国成立70年来，特别是改革开放后，我国单位数量迎来快速增长。1996年，全国共有法人单位440.2万个。2017年，单位数量增加到2200.9万个，是1996年的5倍，21年间年均增长8.0%。其中，2012年到2017年期间，单位数量从1061.7万个迅速增加到2200.9万个，年均增长15.7%。

随着产业结构的调整，各行业单位数量增速出现分化，现代服务业单位数量迅速增长，占比显著提高。1996年至2017年期间，信息传输、软件和信息技术服务业单位数量增长最快，从2.0万个增加到71.9万个，增长了34.3倍。

改革开放以来，我国企业数量总体上呈快速增长势头，在全部法人单位中的占比不断提高。2017年，企业数量达到1809.8万个，比1996年增长5.9倍，占全部法人单位的比重从59.7%增加至82.2%。党的十八大以来，商事制度改革全面推进，为经济发展注入了新活力，企业数量进入爆发式增长阶段，从2012年的828.7万个迅速增长到2017年的1809.8万个，5年间增长了118.4%，年均增长16.9%。从控股情况来看，2017年，私人控股企业1620.4万个，占全部企业的比重为89.5%。

(责编：庄红韬、付长超)