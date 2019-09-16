原标题：重庆推动西部大开发 形成新格局

2018年，重庆市GDP突破2万亿元、增长6%。今年上半年GDP达到1.03万亿元、增长6.2%，延续稳中有进的良好态势。

重庆市委副书记、市长唐良智日前在国新办发布会上表示，下一步重庆将着力推动高质量发展，集中力量建设“智造重镇”和“智慧名城”，努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用；加快建设内陆开放高地，全面融入共建“一带一路”和长江经济带发展，努力在西部地区带头开放、带动开放。

近两年来，受多重因素影响，重庆产业结构性矛盾集中凸显，经济增速走低。2017年底，重庆提出大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，在着力为传统产业植入“智能因子”的同时，还大力推动大数据、人工智能、集成电路、智能网联汽车等12个智能产业重点领域打造高端产业集群。

一年多来，大数据智能化“头部企业”纷纷入渝，中国国际智能产业博览会永久落户重庆，首届智博会上重庆签约的300多个智能化项目陆续落地。刚结束的2019智博会又签约大约600个项目。今年上半年，全市智能产业实现销售收入3230亿元，同比大幅增长16.9%……

唐良智表示，重庆加快数字产业化、产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，推进智能产业、智能制造、智慧城市协同发展，集中力量建设“智造重镇”和“智慧名城”。

据重庆市委常委、宣传部部长张鸣介绍，重庆已经聚集了3000多家大数据智能化企业，将依托这些产业优势，继续壮大集成电路、新型显示、智能终端、核心器件、网络通信等“芯屏器核网”智能产业集群，努力培育新的经济增长点。此外，重庆把智能制造作为产业创新的主攻方向。目前，有近1000家企业完成了智能化改造，计划到2022年，实现5000家企业智能化改造，1万家企业“上云上平台”。

与此同时，重庆着力发展开放型经济。今年上半年，全市外贸进出口2663.6亿元、增长16.5%，外商直接投资13.78亿美元、增长5.9%。

8月2日，国家出台了《西部陆海新通道总体规划》，把陆海新通道上升为国家战略。唐良智表示，重庆将抓住这一重大机遇，联合西部省区加快建设运营中心、运营平台和物流枢纽，努力把陆海新通道建设成为推进西部大开发形成新格局的战略通道、连接“一带”和“一路”的陆海联动通道、支撑西部地区参与国际经济合作的陆海贸易通道、促进交通物流经济深度融合的综合运输通道。

此外，重庆还将持续增开班列、完善网络、拓展功能，努力把中欧班列建成“一带一路”建设的重要平台。着力加密渝甬铁海联运班列，进一步发挥长江黄金水道功能，充分释放长江黄金水道运能。做好“渝满俄”班列常态化开行，促进降本增效。(记者 班娟娟 何宗渝)

(责编：庄红韬、付长超)