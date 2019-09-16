原标题：“金九”落空 中秋小长假楼市平淡收官

中秋小长假期间，不少房企大搞促销活动，但“金九”的火热并未如期而至。中原地产研究中心统计数据显示，小长假的前两天，北京新建商品房住宅签约4套，二手房住宅网签74套；上海小长假头两天新建住宅网签分别是136套与127套；广州小长假第一天网签住宅206套；深圳前两天网签新建住宅分别是76套与89套；与2018年小长假相比，四个一线城市均有不同程度的下调。

中原地产首席分析师张大伟表示，热点城市楼市开始逐渐下行，市场难以继续冲高。他认为，小长假各地楼市平淡，全国一二线城市楼市告别“金九”已成为定局。

“金融数据与房地产销售及价格的历史走势有较高的一致性。”上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，今年8月，房地产金融环境较上个月小幅收紧。预计随着全面降准和定向降准的实施，后续金融环境整体上将进一步改善。但在目前房住不炒的大背景下，全面降准给房地产行业带来的增量资金较为有限。

沈昕表示，央行此前明确强调要保持个人住房贷款合理适度增长，严禁消费贷款违规用于购房。日前多家银行信用卡中心下调房地产类商户交易限额，并限制在住宅、地产中介等商户刷卡交易。按现阶段政策走向来看，年内住户部门贷款余额同比增速还将进一步回落。综合考虑这些情况，预计今年年内或明年上半年有望见到本轮周期的全国商品房年初累计销售面积同比增速最低值；年内百城二手房价格同比涨幅还将收窄，有可能进入负区间。

目前，房企卖方压力明显。有业内人士透露，部分在惠州的房企集中推盘压力较大，部分房企从领导层到非营销人员全部背负卖房任务，甚至还有全员上阵卖房的现象。因此，预计在大环境难改的背景下，2019“金九银十”难再现。

张大伟也表示，虽然从全国看，房价上行城市占主流，但市场已经出现了逐渐平稳的迹象，调控政策严格的北京、上海、深圳、杭州、南京、合肥等城市，房价下行苗头已经出现。“热点城市再次开始进入卖不完时代，除了深圳相对活跃外，包括北京、上海、杭州、南京、温州、福州等市场，除少数热点刚需项目外，去化率快速下行。”(记者 梁倩)

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