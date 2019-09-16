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将医保惠民政策尽快落实到位

2019年09月16日08:10  来源：经济参考报
 
原标题：将医保惠民政策尽快落实到位

　　3亿多患有高血压糖尿病的城乡居民医保参保人，今后在买药上所花的钱将进一步减少。近日召开的国务院常务会议决定，对参加城乡居民基本医保的3亿多高血压、糖尿病患者，将其在国家基本医保用药目录范围内的门诊用药统一纳入医保支付，报销比例提高至50%以上。

　　有网民认为，此项惠民政策能够实打实减轻患者的经济负担，有利于强化预防、减少大病发病率，保障国民健康，希望这一利好政策能够尽快落实。

　　网民“王超群”表示，城乡居民医保70%-80%的基金用于住院报销，分配给门诊医保的基金是很少的，患者在门诊上的报销比例非常低。“高血压、糖尿病等慢性病患者恰恰主要依赖用药，如果不住院是没有办法获得报销的，现在将药品纳入门诊报销里，患者在门诊上的负担会有所减轻。”

　　有网民认为，从提升患者治疗质量的角度来说，这项政策为他们长期规范用药提供了兜底性的保障：于细微处，是数亿人及其家庭生存质量的提升，于宏观处，也将带来国民整体健康素养的提升。

　　有数据统计称，我国慢性非传染性疾病导致的死亡占总死亡的85%左右，导致的疾病费用负担超过疾病总负担的70%，社会各界对方便就医配药、减轻个人慢性病医药费用负担的呼声日趋强烈。

　　对于慢性病的医保支付趋势，网民“赵衡”指出，近年来，作为主要支付方的医保覆盖面重心明显偏向住院、严重慢性病和大病，因为在这些方面的原有保障较弱，大病患者有因病致贫的风险。支付方在这些方面提高报销比例将成为长远的趋势。（记者 明航 整理）

(责编：庄红韬、付长超)
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