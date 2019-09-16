原标题：银保监局警示信用卡“黑中介”

本报讯（记者 董禹含）北京银保监局日前发布消费提示，提醒消费者警惕办卡“黑中介”，理性消费量入为出。

大学刚毕业的小王在CBD一座高级写字楼的物业前台工作。一日，某信用卡中介小张来“扫楼”，他提出自己有路子能帮小王申请到20万的高额信用卡。开卡后，小王又陆续通过小张申请了好几家金融机构的信用卡，授信总额度高达80万元。在透支百万余元后，小王资金链断裂，根本承担不起这么高的还款金额，严重影响了她的正常生活。

北京银保监局分析，在上述案例中，小王是通过“黑中介”违规办卡。当下不少“黑中介”打着“高额授信”的旗号，利用微信群、网页、短信、小广告等方式散布“代办大额信用卡”信息，通过伪造收入证明、财产证明等方式，帮助目标客户获得超过其偿付能力的授信额度。

北京银保监局提示，消费者要远离非法中介。信用卡办理应选择正规渠道，银行或正规金融机构不会收取任何费用，且能够根据申请人的真实资信情况进行授信。

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