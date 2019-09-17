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海南将建国家医药成果转移转化试点示范基地

2019年09月17日08:09  来源：经济参考报
 
原标题：海南将建国家医药成果 转移转化试点示范基地

　　近日，国务院下发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》指出，先行区将对标国际最高标准，以高水平开放推动国际医疗旅游和高端医疗服务发展，打造海南国际旅游消费中心建设的重要支撑平台。

　　具体来看，《方案》指出，支持引进国内知名公立医疗卫生资源。授权3-5家公立医院探索将品牌、商标、技术、管理等以特许经营形式，提供给先行区内医疗机构使用。建设国家级医学教育科研交流基地。推动先行区与世界知名医学院联合设立医学院校。鼓励和支持国内外重点科研院所和医学院校、国家重点实验室、知名企业在先行区设立分支机构。依托公共平台，支持省部共建先进技术临床医学研究中心。开展真实世界临床数据应用研究。

　　《方案》更注重高精尖医疗的落地。明确指出，先行区创建国家医药成果转移转化试点示范基地。探索开展重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点，鼓励建设产业化生产基地。鼓励和支持先行区企业申报新药创制专项及其他国家科技计划，与国家科技成果转化引导基金合作设立子基金。(记者 梁倩 陈碧琪)

(责编：庄红韬、杨曦)
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